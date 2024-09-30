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  • Leve o desempenho ao X-treme
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X-tremeVisionMelhor fluxo luminoso

12342XV+B1

3.8
| (256) Críticas
Leve o desempenho ao X-treme
As lâmpadas X-tremeVision para automóvel da Philips estão entre as mais brilhantes à disposição. Estas brilham mais do que as outras lâmpadas com até 130% mais de brilho e um comprimento de feixe superior, para que possa ver mais longe, reagir mais rapidamente e conduzir com mais segurança.
Ver todos os benefícios

Luz até 130% mais brilhante

Leve o desempenho ao X-treme

  • Tipo de lâmpada: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Mais luz

  • Até 3500 K

  • Número de lâmpadas: 1

Luz significativamente mais branca para melhorar o conforto e a segurança

A luz branca brilhante (até 3500 K) é significativamente mais branca do que a dos faróis convencionais. A tecnologia Gradient Coating™ patenteada da Philips produz uma luz mais potente. Assim, pode desfrutar de um desempenho de iluminação mais brilhante e de uma experiência de condução noturna extremamente confortável.

Uma vida inteira de segurança para poder ver e ser visto

Uma vida inteira de segurança para poder ver e ser visto

Cada potencial avaria de uma peça sobressalente é um risco para si e para o seu veículo. Isto aplica-se especialmente às lâmpadas para faróis. Cada lâmpada de farol avariado reduz a visibilidade e a segurança para si e o restante tráfego. A X-tremeVision da Philips está optimizada para uma vida útil longa e fiável. Para que possa ver e ser visto durante mais tempo do que com qualquer outra lâmpada de alto desempenho.

Qualidade do feixe e desempenho excepcionais

Com uma combinação de mais luz e temperatura da cor mais elevada, a X-tremeVision da Philips afirma-se como o feixe luminoso com um dos melhores desempenhos no segmento do halogéneo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2026-04-30

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