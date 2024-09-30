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12342XV+B1
Tipo de lâmpada: H4
12 V, 60/55 W
Mais luz
Até 3500 K
Número de lâmpadas: 1
A luz branca brilhante (até 3500 K) é significativamente mais branca do que a dos faróis convencionais. A tecnologia Gradient Coating™ patenteada da Philips produz uma luz mais potente. Assim, pode desfrutar de um desempenho de iluminação mais brilhante e de uma experiência de condução noturna extremamente confortável.
Cada potencial avaria de uma peça sobressalente é um risco para si e para o seu veículo. Isto aplica-se especialmente às lâmpadas para faróis. Cada lâmpada de farol avariado reduz a visibilidade e a segurança para si e o restante tráfego. A X-tremeVision da Philips está optimizada para uma vida útil longa e fiável. Para que possa ver e ser visto durante mais tempo do que com qualquer outra lâmpada de alto desempenho.
Com uma combinação de mais luz e temperatura da cor mais elevada, a X-tremeVision da Philips afirma-se como o feixe luminoso com um dos melhores desempenhos no segmento do halogéneo.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30