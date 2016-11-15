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Descontinuado
40PFK6540/12
Televisor LED Full HD fino com Android
Muito mais do que apenas aparência: o televisor FHD da série 6500 com o poder do Android. Começamos com o Perfect Pixel HD Engine para imagens brilhantes; em seguida adicionamos o Ambilight, um design moderno e os materiais autênticos para elevar a sua experiência ao próximo nível.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
Dual Core, 8 GB e expansível
DVB-T/C/S/S2
Concebido com uma aparência contemporânea para se integrar na sua decoração. Porque o seu televisor deve ser igualmente belo tanto desligado, como ligado.
Escolhemos um sofisticado acabamento prateado de alto brilho como base para o nosso suporte central angular e, em seguida, combinámo-lo com um pé angular ultra fino para criar um design de televisor que se integra de forma maravilhosa em qualquer decoração moderna.
Criou um lar que é mais do que apenas uma casa, então porque não escolher um televisor que também é acolhedor e convidativo? A tecnologia Ambilight exclusiva da Philips torna o seu ecrã muito maior — e sua experiência de visualização mais envolvente — através da emissão de um brilho extra amplo a partir dos dois lados do seu ecrã do televisor para a parede circundante. A cor, a vivacidade e a emoção deslocam-se para além do ecrã, até à sua sala de estar, para lhe proporcionar uma experiência de visualização extraordinária.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.4
de 5
21
Críticas
Roosta
15/11/2016
Österreich
Comprador verificado
Tolles Bild, Lautsprecher naja...
schönes Design, viele Einstellmöglichkeiten, sehr gutes Bild
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6500 series 55PFK6540 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6500 series 55PFK6540 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
NebOrper
28/03/2016
Nederland
Comprador verificado
Prima TV
Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
RvWijk
28/03/2016
Nederland
Comprador verificado
Prima TV
Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.
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Esta avaliação foi feita para Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
Os pais devem supervisionar os seus filhos, enquanto estes assistem a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a crianças com idade inferior a 6 anos, visto que o seu sistema visual não está totalmente desenvolvido.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
Os jogos em nuvem dependem dos fornecedores de jogos.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
A funcionalidade Google Cast depende de aplicações e dispositivos compatíveis com Google Cast. Para obter mais detalhes, visite a página do produto Google Cast.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
A compatibilidade depende da certificação Wi-Fi Miracast e do sistema Android 4.2 ou posterior. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.