ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
  • Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão

Xenon WhiteVision gen2Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

42403WHV2S1

3.8
| (256) Críticas
Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
As lâmpadas de xénon WhiteVision gen2 da Philips criam uma aparência branca intensa para o seu automóvel e emitem uma luz branca mais brilhante e mais uniforme na estrada. A escolha perfeita em lâmpadas para faróis de xénon para combinar com a aparência das luzes LED.
Ver todos os benefícios

Luz intensa e mais branca que melhora a concentração do condutor

Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão

  • Tipo de lâmpada: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Número de lâmpadas: 1

O melhor efeito branco para combinar com outros LED no seu automóvel

As lâmpadas para faróis de xénon WhiteVision gen2 da Philips são a escolha perfeita para condutores que procuram uma aparência branca cristalina para os seus faróis, semelhante aos LED. Com a mesma temperatura da cor do que as luzes LED, a lâmpada de xénon WhiteVision gen2 é a melhor modernização para os seus faróis de xénon.

Feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão

Com uma temperatura da cor de até 5000 kelvins, as lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips iluminam a estrada à sua frente com um feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão. Em vez de esforçar os olhos para conseguir ver a estrada, poderá desfrutar de uma condução mais segura e mais emocionante. Com a iluminação automóvel da Philips, a condução à noite não voltará a ser limitadora.

Um maior contraste para melhor visibilidade e condução mais segura

É essencial conseguir ver e identificar rapidamente marcações na estrada e sinais enquanto conduz no escuro. Com as lâmpadas de xénon WhiteVision, obtém uma luz branca intensa e uniforme. Combinados com uma alta temperatura da cor, os faróis proporcionam um contraste mais forte e melhores reflexos em objectos e sinais. Desfrutará de uma experiência de condução mais confortável e segura. É um facto que muitos acidentes rodoviários são causados por condutores cansados que perdem a concentração. Esta luz mais branca ajuda a manter a concentração e a permanecer alerta durante a condução à noite.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis