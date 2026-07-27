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Descontinuado

X-tremeVisionLâmpada de xénon para faróis de automóveis

42403XVS1

Sinta-se em segurança, conduza em segurança
Proporcionando uma visão até 50% superior, esta solução de iluminação de xénon de alta potência fornece uma luminosidade máxima para uma visibilidade máxima, satisfazendo as necessidades dos condutores mais exigentes. A luz de xénon X-treme Vision da Philips é a melhor escolha para condutores.
Ver todos os benefícios

Visão até 50% superior

Sinta-se em segurança, conduza em segurança

  • Tipo de lâmpada: D3S

  • Embalagem: 1

  • 42 V, 35 W

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Os produtos e serviços da Philips no setor automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

Fabricante de lâmpadas para automóveis galardoado

Fabricante de lâmpadas para automóveis galardoado

As nossas lâmpadas são frequentemente premiadas pelos peritos do sector automóvel

Especificações técnicas

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