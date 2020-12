Visor LCD em Full HD com uma resolução de 1920x1080p

O ecrã Full HD apresenta uma resolução panorâmica de 1920 x 1080p. Esta é a resolução mais elevada em fontes HD para garantir a melhor qualidade de imagem possível. É totalmente compatível com as próximas tecnologias, uma vez que suporta sinais de 1080p a partir de todas as fontes, incluindo as mais recentes, como Blu-ray e consolas de jogos HD avançadas. O processamento do sinal é amplamente modernizado para suportar este nível muito mais elevado de qualidade e resolução. Produz imagens de varrimento progressivo sem cintilação e com excelentes cores e brilho.