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Descontinuado
436M6VBPAB/01
Momentum
43 (42,51"/108 cm diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Estes ecrãs da Philips utilizam painéis de alto desempenho para fornecer imagens UltraClear com resolução 4K UHD (3840 x 2160). Quer seja um profissional exigente que necessita de imagens extremamente detalhadas para soluções de CAD ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips darão vida às suas imagens e gráficos.
Com o ecrã MultiView de resolução ultra elevada Philips MultiView, agora pode entrar num mundo de conetividade. A MultiView permite ligação e visualização duplas ativas para poder trabalhar com vários dispositivos, como PC e computador portátil em simultâneo, possibilitando a execução complexa de múltiplas tarefas.
O Ecrã HDR 1000 com certificação VESA proporciona uma experiência visual drasticamente diferente em comparação com outros ecrãs "compatíveis com HDR". Os pretos extremamente profundos e os brancos brilhantes contrastam com as cores vívidas, para realçar os detalhes de uma forma nunca antes vista. Os jogadores conseguem avistar os inimigos escondidos em cantos escuros e em sombras, e os espectadores de cinema podem desfrutar de um espetáculo mais envolvente e realista. Este Philips Momentum inclui vários modos HDR, cada um otimizado para os seus cenários de utilização: HDR Game, HDR Movie e HDR Photo.
Prémios
3.7
de 5
30
Críticas
feolas87
28/02/2022
España
Mando a distancia recibido
Quería confirmar que el mando a distancia ha llegado y podemos usarlo felizmente, ya que sin él resultaba difícil su manejo. La comunicación con Philips y la recepción ha sido fantástica. Buen servicio técnico. El mando a distancia es muy simple y ligero. Lo normal para un monitor.
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Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow
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Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Pontos positivos
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Pontos negativos
Too large for PC use on a desk
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Esta avaliação foi feita para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
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Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Pontos positivos
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Pontos negativos
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
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Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Atraso de entrada baixo com melhor tempo inferior a 4 ms e testado em condições de teste específicas.
Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt
Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2
BT. 709/Cobertura DCI-PE com base no CIE1976
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
10 bits com aplicação de ruído aleatório de 8 bits por FRC