Todas as suas ligações através de um cabo USB-C

O novo cabo USB 3.1 tipo C com um conector elegante e reversível oferece uma ligação simples num só cabo. Torne tudo mais simples ligando todos os seus periféricos ao monitor com um só cabo ligado ao computador portátil, que inclui uma saída de vídeo de alta resolução do seu PC para o monitor. Com o USB 3.1 também obtém transferências de dados rápidas, até 20 vezes mais rápidas do que com o USB 2.0, permitindo-lhe transferir um filme 4K mais rapidamente do que nunca. Todas as ligações através de um simples cabo.