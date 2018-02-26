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Descontinuado

4100 seriesTelevisor LED Full HD ultra fino

43PFT4112/12

4.3

| (6) Críticas | 83% recomendam este produto

Televisor LED Full HD fino

Design elegante e uma óptima relação qualidade/preço. A TV Philips 4100 com a tecnologia Digital Crystal Clear conta com uma qualidade de imagem Full HD, elevado contraste e uma reprodução de som nítida. Consiga uma experiência de entretenimento sem esforço com este modelo simples de utilizar.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com o Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD fino

  • 108 cm (43")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Digital Crystal Clear para precisão que vai querer partilhar

Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.

Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

6

Críticas

83%

recomendam este produto

3
1

26/02/2018

España

España

calidad precio, no puede ser mejor

calidad precio de lo mejor que hay el mercado, siempre he utilizado philips en los monitores de casa y nunca me han defraudado. sin smart tv, pero para este precio, no se puede pedir mas. es normal. con cualquier smart tb box de android externo se sale del paso. gracias philips!

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Esta avaliação foi feita para 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano

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06/01/2018

España

España

Si buscáis algo bueno, bonito y barato lo habéis encontrado

Lo compramos en MediaMarkt super barato y me parece de muy buena calidad y además se ve genial. Todos los vídeos que he reproducido en su usb hasta el momento no he tenido problemas de codec ni formatos. El diseño es muy bonito y fino. Y el audio muy potente. La verdad no esperaba tanto por tan poco. Solo le falta el Smart Tv pero por este precio no se puede pedir más. Recomendado 100÷

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09/11/2017

France

France

vraiment content de mon achat

Produit commander hier et reçu aujourd'hui, aucun regret, très facile d'utilisation et superbe image.

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Esta avaliação foi feita para 4100 series 43PFT4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.