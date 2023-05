SimplyShare seguro para transmitir filmes e música para o seu televisor

O SimplyShare seguro permite que os seus clientes desfrutem do seu conteúdo no televisor grande através de uma ligação sem fios e livre de confusões de cabos. Com a nossa abordagem de sistema aberto, garantimos a compatibilidade para os utilizadores com iOS e Android e aumentamos continuamente a nossa compatibilidade. A nossa partilha segura torna este sistema com base em DLNA num sistema protegido para que os seus hóspedes não sejam incomodados por terceiros. Imagens, filmes, música e tudo aquilo que possa ser partilhado e desfrutado através do SimplyShare no televisor!