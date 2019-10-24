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Descontinuado
65PUS6703/12
Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Sente-se e desfrute da magnífica qualidade 4K UHD numa Smart TV incrivelmente fácil de utilizar. Aceda aos seus conteúdos favoritos de forma instantânea com SAPHI. A tecnologia Pixel Precise Ultra HD torna tudo suave e nítido. E o Ambilight completa o cenário.
Televisor Ambilight de 164 cm (65")
Índice de desempenho da imagem 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Graças ao nosso software especial que analisa a imagem em 6400 zonas diferentes e a ajusta de forma correspondente, poderá desfrutar de um contraste e uma qualidade de imagem incríveis para uma experiência visual verdadeiramente realista.
O DTS HD otimiza o processamento de som preservando os conteúdos de som originais para que possa desfrutar de um som melhor e de diálogos nítidos com as suas colunas.
O SAPHI é um sistema operativo rápido e intuitivo que permite uma utilização agradável da sua Philips Smart TV. Desfrute da ótima qualidade de imagem e do acesso com um único botão a um menu de ícones organizado. Controle o seu televisor com facilidade e navegue rapidamente entre as aplicações populares da Philips Smart TV, incluindo YouTube, Netflix e muito mais.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.7
de 5
354
Críticas
JPFR
24/10/2019
Portugal
Excelente SmartTV
A imagem é excelente e ainda consegue ser melhorada com alguns ajustes às afinações de origem (ver na WhatHiFi). Está acima da concorrência para esta gama de preços. As aplicações podiam ser mais. O som é bom mas não excelente. O sistema ambilight é único. No geral tem um relação qualidade preço sem par. O painel tipo VA é uma vantagem relativamente à maioria que são IPS, com melhor contraste e definição de imagem.
Pontos positivos
Imagem, relação qualidade preço sem comparação, ambilight
Pontos negativos
smart tv e som podiam ser um pouco melhores.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6700 series 43PUS6703 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Data de utilização 2019-04-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6700 series 43PUS6703 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Data de utilização 2019-04-24
RicardoF
07/02/2019
Portugal
Excelente equipamento
Excelente equipamento. Excelente imagem e som. Está sempre a fazer actualizações o que é bastante positivo na melhora de equipamento e funcionamento do mesmo para uma melhor experiência. Poderia ter mais aplicações sendo que é o único ponto que peca de resto 5*
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6700 series 43PUS6703 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Sim, recomendo este produto
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Borrallo79
20/08/2019
España
Comprador verificado
TV tiene gran imagen y el Ambilight lo mejor
Cuando la compre me salio bien de precio, aunque desconfiaba un poco por comentarios sobre la marca, pero a día de hoy super contento calidad de imagen, ambilight y buen sonido por poner un pero pocas aplicaciones para el sistemas operativo que lleva smart tv
Pontos positivos
Calidad de imagen y ambilight
Pontos negativos
pocas aplicaciones para smart tv
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Data de utilização 2019-02-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6700 series 43PUS6703 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Data de utilização 2019-02-20
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
A compatibilidade depende da certificação Wi-Fi Miracast e do sistema Android 4.2 ou posterior. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.