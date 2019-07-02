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Descontinuado
65PUS7803/12
Android TV LED 4K UHD Ultra fino
Um design elegante com materiais autênticos. Sinta a espetacular resolução 4K na Philips 7800 ultra fina. Transmita o seu programa favorito na melhor qualidade de imagem graças ao nosso motor de processamento de imagem P5.
Televisor Ambilight de 164 cm (65")
Índice de desempenho da imagem 1700
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
O DTS HD Premium Suite oferece processamento de áudio topo de gama para um som melhorado. Ao preservar a pureza do conteúdo original, irá desfrutar de som envolvente, graves profundos e diálogos nítidos sem oscilações, cortes ou distorções.
Com quatro vezes a resolução do Full HD convencional, o Ultra HD ilumina o seu ecrã com mais de 8 milhões de píxeis e a nossa tecnologia exclusiva de aumento de resolução Ultra Resolution. Experimente imagens melhoradas independentemente do conteúdo original e desfrute de uma imagem mais nítida com maior profundidade, contraste, movimento natural e nitidez de detalhes.
O processador Quad Core da Philips une-se ao poder do Android para proporcionar uma experiência de jogo emocionante. E com o sistema Android no seu televisor, poderá navegar, iniciar aplicações e reproduzir vídeos de uma forma extremamente rápida, intuitiva e divertida.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.0
de 5
137
Críticas
83%
recomendam este produto
Kosma
02/07/2019
United Kingdom
Good but not the best, some improvements needed
This is a very good tv set in general. The image is very satisfactory, unlike the sound, which is 'flat' and not very good in general. The software is counter intuitive and should be improved
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
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HNGH
31/12/2018
United Kingdom
Awesome TV
Beautiful design, love the LED light at the back of the TV. great quality and easy to use and access all the TV functionality. i purchased the TV just a week ago and super perfect so far. hope it stays the same :)
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Stf57
08/01/2019
France
Comprador verificado
Très bon produit, l'ambilight est très appréciable
Je recommande de ce produit Philips est une. On est marqué avec l'avantage d'avoir un vrai son ciné,même pour une TV
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Esta avaliação foi feita para 7800 series 65PUS7803 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
Note que as aplicações da Amazon podem não estar sempre disponíveis no seu país. (Atualmente, as aplicações da Amazon funcionam apenas no Reino Unido, na Alemanha e na Áustria)
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
A integração do Google Assistant será fornecida como uma atualização de software para Android TV de 2018.
Os jogos em nuvem dependem dos fornecedores de jogos.
O funcionamento depende das aplicações e dispositivos inteligentes com Chromecast incorporado. Para mais informações, aceda às páginas dos produtos com Chromecast.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.