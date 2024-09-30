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Xenon X-tremeVision gen2Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

85126XV2C1

3.8
| (256) Críticas
Sinta-se seguro e conduza em segurança com luzes mais brilhantes
Com um feixe potente que leva a emissão de luz ao limite, a X-tremeVision gen2 é o último desenvolvimento em tecnologia de xénon. Este desempenho de luz extraordinário amplia os seus limites de condução, para poder conduzir de forma mais segura e confortável.
Ver todos os benefícios

Veja cada irregularidade, curva e obstáculo na estrada

Sinta-se seguro e conduza em segurança com luzes mais brilhantes

  • Tipo de lâmpada: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Número de lâmpadas: 1

Melhor visibilidade para uma condução mais segura e confortável

Melhor visibilidade para uma condução mais segura e confortável

A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução. Uma simples melhoria na qualidade da luz pode ajudar a evitar acidentes. A lâmpada de xénon X-tremeVision gen2 melhora a visibilidade, para conseguir reconhecer obstáculos e sinais de trânsito mais cedo, melhorando os seus tempos de reação. A composição espetral desta luz é adaptada à sensibilidade natural dos seus olhos relativamente às cores. Com uma temperatura da cor de 4800 K, esta lâmpada produz uma luz suave para os seus olhos, tornando a experiência de condução noturna mais segura e mais confortável.

A Philips inventou a inovadora tecnologia de xénon HID

A Philips inventou a inovadora tecnologia de xénon HID

As lâmpadas de xénon HID (descarga de alta intensidade) oferecem duas vezes mais luz para uma condução mais segura em todas as condições. Os estudos realizados demonstraram que a iluminação automóvel de xénon ajuda os condutores a concentrarem-se na estrada e a distinguir obstáculos e sinais rodoviários com muito mais rapidez do que as lâmpadas tradicionais. E haverá uma forma melhor de vencer a escuridão do que com uma luz branca intensa equiparada à luz natural?

Cumprimento das normas de alta qualidade da homologação CEE

Os produtos e serviços da Philips no sector automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2026-04-30

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