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85126XV2C1
Tipo de lâmpada: D2R
85 V, 35 W
Número de lâmpadas: 1
A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução. Uma simples melhoria na qualidade da luz pode ajudar a evitar acidentes. A lâmpada de xénon X-tremeVision gen2 melhora a visibilidade, para conseguir reconhecer obstáculos e sinais de trânsito mais cedo, melhorando os seus tempos de reação. A composição espetral desta luz é adaptada à sensibilidade natural dos seus olhos relativamente às cores. Com uma temperatura da cor de 4800 K, esta lâmpada produz uma luz suave para os seus olhos, tornando a experiência de condução noturna mais segura e mais confortável.
As lâmpadas de xénon HID (descarga de alta intensidade) oferecem duas vezes mais luz para uma condução mais segura em todas as condições. Os estudos realizados demonstraram que a iluminação automóvel de xénon ajuda os condutores a concentrarem-se na estrada e a distinguir obstáculos e sinais rodoviários com muito mais rapidez do que as lâmpadas tradicionais. E haverá uma forma melhor de vencer a escuridão do que com uma luz branca intensa equiparada à luz natural?
Os produtos e serviços da Philips no sector automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30