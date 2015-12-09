Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Tipo de lâmpada: D1S
85 V, 35 W
Número de lâmpadas: 1
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.
Os produtos e serviços da Philips no setor automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.
As nossas lâmpadas são frequentemente premiadas pelos peritos do sector automóvel
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Athamas
09/12/2015
United Kingdom
A value for money xenon bulb
Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb