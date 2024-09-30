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Descontinuado
85415WHVS1
Tipo de lâmpada: D1S
Embalagem: 1
85 V, 35 W
A xénon WhiteVision é uma luz branca intensa aprovada para circulação e com certificação ECE. Proporciona-lhe a melhor experiência de alta visibilidade sem incomodar os veículos que circulam em sentido oposto, graças à cor da lâmpada do farol que está harmonizada com as luzes LED.
A luz branca máxima com uma temperatura de cor de 5000 K permite que os faróis criem melhores reflexos da sinalização na estrada. Uma luz mais branca melhora a concentração e ajuda-o a manter-se alerta à noite, para poder desfrutar de condução mais confortável e mais segura.
O vidro de quartzo UV é mais forte do que vidro duro e altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de falhas antecipadas. As lâmpadas para automóvel em vidro de quartzo UV da Philips permitem mais pressão no interior das lâmpadas para produzir uma luz mais potente e assegurar uma vida útil prolongada.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30