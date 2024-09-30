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Descontinuado

Xenon WhiteVisionLâmpada de xénon para faróis de automóveis

85415WHVS1

3.8
| (256) Críticas
A segurança nunca foi tão atrativa
As lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips criam uma aparência branca intensa para o seu carro e melhoram a visibilidade na estrada com luz branca de até 6000 kelvins. A escolha perfeita em lâmpadas para faróis de xénon que combinam com a aparência das luzes LED.
Ver todos os benefícios

O melhor efeito de LED branco

A segurança nunca foi tão atrativa

  • Tipo de lâmpada: D1S

  • Embalagem: 1

  • 85 V, 35 W

100% legal para circulação, 100% de luz branca intensa

A xénon WhiteVision é uma luz branca intensa aprovada para circulação e com certificação ECE. Proporciona-lhe a melhor experiência de alta visibilidade sem incomodar os veículos que circulam em sentido oposto, graças à cor da lâmpada do farol que está harmonizada com as luzes LED.

Um maior contraste para melhor visibilidade e condução mais segura

A luz branca máxima com uma temperatura de cor de 5000 K permite que os faróis criem melhores reflexos da sinalização na estrada. Uma luz mais branca melhora a concentração e ajuda-o a manter-se alerta à noite, para poder desfrutar de condução mais confortável e mais segura.

As lâmpadas para automóveis da Philips são extremamente resistentes

O vidro de quartzo UV é mais forte do que vidro duro e altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de falhas antecipadas. As lâmpadas para automóvel em vidro de quartzo UV da Philips permitem mais pressão no interior das lâmpadas para produzir uma luz mais potente e assegurar uma vida útil prolongada.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

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