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85415XV2S1
Tipo de lâmpada: D1S
85 V, 35 W
Número de lâmpadas: 1
As lâmpadas de xénon X-tremeVision gen2 foram concebidas com a tecnologia de xénon da Philips para o melhor desempenho. Com a emissão de um feixe mais longo e uma visão até 150% superior¹, as lâmpadas X-tremeVision gen2 ajudam-no a detetar obstáculos mais cedo, permitindo-lhe reagir a tempo. Graças a uma melhor visão periférica, estará mais atento a perigos na berma da estrada, como peões ou aproximação de cruzamentos. Com uma iluminação intensa de todas as irregularidades, curvas e perigos na estrada, estas lâmpadas para faróis conseguem satisfazer os condutores mais exigentes e as condições de condução mais rigorosas.
A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução. Uma simples melhoria na qualidade da luz pode ajudar a evitar acidentes. A lâmpada de xénon X-tremeVision gen2 melhora a visibilidade, para conseguir reconhecer obstáculos e sinais de trânsito mais cedo, melhorando os seus tempos de reação. A composição espetral desta luz é adaptada à sensibilidade natural dos seus olhos relativamente às cores. Com uma temperatura da cor de 4800 K, esta lâmpada produz uma luz suave para os seus olhos, tornando a experiência de condução noturna mais segura e mais confortável.
Ter faróis potentes não é suficiente, pois a precisão óptica também é importante. As lâmpadas de xénon X-tremeVision gen2 possuem a mais precisa tecnologia de curvatura em arco alinhada a 150-350 µm. Isto traduz-se numa iluminação da estrada exactamente onde precisa, sem encandear os condutores que circulam no sentido oposto.
Críticas
¹ Em comparação com a norma legal mínima (exceto a lâmpada D2R, que fornece uma visão até 20% superior)