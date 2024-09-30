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9005WVUB1
Tipo de lâmpada: HB3
12 V, 60 W
Visão até 60% superior
Aspeto branco nítido
Número de lâmpadas: 1
As lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra revolucionam o visual do seu automóvel com uma luz branca nítida. A escolha certa para uma experiência de condução brilhante e elegante!
As Philips WhiteVision ultra são concebidas para os condutores que procuram uma atualização com o estilo e aparência que evoca a iluminação LED, mas que conduzem um veículo com tecnologia de halogéneo. Graças à nova e avançada fórmula de revestimento no vidro, as lâmpadas WhiteVision ultra são as nossas luzes homologadas mais brancas que proporcionam um excelente visual nos refletores do conjunto dos faróis.
As lâmpadas para faróis WhiteVision ultra modernas são certificadas de acordo com a norma ECE para luz branca brilhante na estrada. Os condutores desfrutam de um visual vibrante e de uma lâmpada homologada em conformidade com os regulamentos relevantes. Proporcionam uma grande visibilidade, sem comprometer a segurança ao encandear o carro da frente.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30