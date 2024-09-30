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Descontinuado

X-tremeVision G-forceResistência a vibrações de 10 G

9005XVGB1

3.8
| (256) Críticas
Desfrute de um desempenho sem precedentes
As lâmpadas X-tremeVision G-force HB3 para automóvel da Philips estão entre as mais brilhantes à disposição. Estas brilham mais do que as outras lâmpadas com até 130% mais de brilho e um comprimento de feixe superior. Veja mais longe, reaja mais rapidamente e conduza com mais segurança.
Ver todos os benefícios

Luz até 130% mais brilhante

Desfrute de um desempenho sem precedentes

  • Tipo de lâmpada: HB3

  • 12 V, 60 W

  • Resistência a vibrações de 10 G testada

  • Até 130% mais luminosidade

  • Número de lâmpadas: 1

Veja mais longe, reaja mais depressa com até 130% mais de brilho

Uma iluminação perfeita é especialmente importante à distância – normalmente, entre 75 a 100 metros à frente do seu veículo. A Philips X-tremeVision G-force aumenta a sua visibilidade com luminosidade até 130% superior. Isto ajuda-o a reconhecer obstáculos e potenciais perigos com mais antecedência do que a maioria das lâmpadas de halogéneo para faróis.

Uma das lâmpadas mais brilhantes: excelente desempenho de luz

Com a sua geometria de filamento otimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, a lâmpada para faróis Philips X-tremeVision G-force define um novo marco na iluminação automóvel. Estas foram desenvolvidas para o melhor desempenho e uma visibilidade sem cedências.

Luz significativamente mais branca para melhorar o conforto e a segurança

A luz branca brilhante de até 3450 K é significativamente mais branca do que a das lâmpadas convencionais. A tecnologia Gradient Coating™ patenteada da Philips produz uma luz mais intensa. Assim pode desfrutar do desempenho de iluminação mais brilhante e de uma experiência de condução noturna extremamente confortável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

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