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9005XVPB1
Tipo de lâmpada: HB3
12 V, 60 W
Luz até 150% mais brilhante
Até 450 h
Número de lâmpadas: 1
Com as Philips X-tremeVision Pro150, pode desfrutar de uma luz até 150% mais brilhante¹. Conduza para casa sabendo que pode ver claramente, mesmo na escuridão e em condições climatéricas adversas. O design de filamento avançado proporciona mais precisão e luminância para uma melhor iluminação da estrada, enquanto a nova tecnologia de vidro de quartzo Diamond Precision garante mais brilho.
A nova técnica de produção para o vidro de quartzo Philips Diamond Precision aumenta a produção de luz e proporciona uma maior resistência ao choque térmico e à pressão. Uma composição personalizada de gases preciosos protege ainda mais o filamento do envelhecimento. Isto significa mais brilho e uma vida útil mais longa de até 450 horas (referente a H7; HB3: 450 h), provavelmente a mais longa de uma lâmpada tão potente.
A condução em condições de pouca luz pode ser cansativa para os olhos, levando a uma vista forçada e a um maior risco de cansaço. Ao projetar uma luz mais branca de até 3400 Kelvin (referente a H7; HB3: 3500 Kelvin), as lâmpadas Philips X-tremeVision Pro150 proporcionam uma visão do que está à sua frente com maior contraste, o que o ajuda a identificar e a interpretar os objetos que se aproximam com maior confiança. Ver de forma mais clara mantém-no alerta durante mais tempo, tornando a sua condução mais segura e mais agradável.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
1 Brilho em comparação com a norma legal mínima.
2 Aplica-se a faróis de médios, difere para faróis de nevoeiro