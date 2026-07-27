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VisionUma visão melhorada

9006PRB1

Sinta-se em segurança, conduza em segurança
Ao criar uma visão 30% superior a uma lâmpada normal para automóvel, as lâmpadas Vision asseguram um excelente desempenho do feixe de luz a um preço muito competitivo, com a qualidade do equipamento original para maior segurança e conforto.
Ver todos os benefícios

Visão até 30% superior, em comparação com uma lâmpada convencional

Sinta-se em segurança, conduza em segurança

  • Tipo de lâmpada: HB4

  • 12 V, 55 W

  • Visão até 30% superior

  • A melhor relação qualidade/preço

  • Número de lâmpadas: 1

As lâmpadas Vision projectam 30% mais de luz do que lâmpadas de halogéneo convencionais

As nossas soluções de iluminação emitem um feixe potente e preciso com um fluxo luminoso máximo. As lâmpadas Vision emitem um feixe mais comprido para uma maior segurança e mais conforto. Fornecemos as soluções de iluminação melhores e mais eficientes de forma consistente, pois sabemos que a nossa iluminação de alta qualidade poderá vir a salvar uma vida.

A segurança rodoviária começa com uma boa visibilidade dos outros automóveis e vice-versa

A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução e a luz é o primeiro e o único elemento do círculo de segurança que ajuda efectivamente a evitar acidentes. A Philips promove uma protecção de segurança activa para prevenir acidentes ao aumentar a visibilidade geral e a iluminação da estrada.

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Atualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Especificações técnicas

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Críticas

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