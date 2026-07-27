As lâmpadas Vision projectam 30% mais de luz do que lâmpadas de halogéneo convencionais

As nossas soluções de iluminação emitem um feixe potente e preciso com um fluxo luminoso máximo. As lâmpadas Vision emitem um feixe mais comprido para uma maior segurança e mais conforto. Fornecemos as soluções de iluminação melhores e mais eficientes de forma consistente, pois sabemos que a nossa iluminação de alta qualidade poderá vir a salvar uma vida.