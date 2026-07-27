Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
9006PRB1
Tipo de lâmpada: HB4
12 V, 55 W
Visão até 30% superior
A melhor relação qualidade/preço
Número de lâmpadas: 1
As nossas soluções de iluminação emitem um feixe potente e preciso com um fluxo luminoso máximo. As lâmpadas Vision emitem um feixe mais comprido para uma maior segurança e mais conforto. Fornecemos as soluções de iluminação melhores e mais eficientes de forma consistente, pois sabemos que a nossa iluminação de alta qualidade poderá vir a salvar uma vida.
A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução e a luz é o primeiro e o único elemento do círculo de segurança que ajuda efectivamente a evitar acidentes. A Philips promove uma protecção de segurança activa para prevenir acidentes ao aumentar a visibilidade geral e a iluminação da estrada.
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Atualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.
Críticas