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  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
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Descontinuado

VisionLâmpada para faróis de automóveis

9006PRC1

Sinta-se em segurança, conduza em segurança
Ao criar uma visão 30% superior a uma lâmpada normal para automóvel, as lâmpadas Vision asseguram um excelente desempenho do feixe de luz a um preço muito competitivo, com a qualidade do equipamento original para maior segurança e conforto.
Ver todos os benefícios

Visão até 30% superior, em comparação com uma lâmpada convencional

Sinta-se em segurança, conduza em segurança

  • Tipo de lâmpada: HB4

  • Embalagem: 1

  • 12 V, 55 W

As lâmpadas Vision projectam feixes de luz mais longos do que as lâmpadas convencionais

As lâmpadas Vision projectam feixes de luz mais longos do que as lâmpadas convencionais

As nossas soluções de iluminação produzem um feixe de luz preciso com a máxima potência. Produzimos de forma consistente as melhores e mais eficientes soluções de iluminação, pois sabemos que a nossa iluminação de alta qualidade pode algum dia salvar uma vida

A segurança rodoviária começa com uma boa visibilidade dos outros automóveis e vice-versa

A segurança rodoviária começa com uma boa visibilidade dos outros automóveis e vice-versa

A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução e as luzes são o primeiro e o único elemento do círculo de segurança que ajuda efectivamente a evitar acidentes. A Philips promove uma protecção de segurança activa para evitar acidentes ao aumentar a visibilidade geral e a iluminação da estrada.

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Especificações técnicas

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