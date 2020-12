Auscultadores estilo DJ profissionais

Criados em colaboração com Armin van Buuren, galardoado 5 vezes com o título de Melhor DJ do Mundo, os auscultados A3PRO foram concebidos para o mundo da música electrónica. Em movimento ou junto à mesa de mistura, estes auscultadores adicionam potência e vivacidade a todas as músicas. Ver todas as vantagens