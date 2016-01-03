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Descontinuado
Auscultadores estilo DJ profissionais
Criados em colaboração com Armin van Buuren, galardoado 5 vezes com o título de Melhor DJ do Mundo, os auscultados A3PRO foram concebidos para o mundo da música electrónica. Em movimento ou junto à mesa de mistura, estes auscultadores adicionam potência e vivacidade a todas as músicas.
Auscultadores estilo DJ profissionais
Over-ear
Protec. p/ ouvidos respiráveis deluxe
Dobragem total
Os diafragmas em neodímio de 50 mm, com potência elevada e concebidos para 3000 mW de potência, oferecem uma música nítida, dinâmica e sem distorções mesmo a volumes elevados ou com alta potência de entrada de áudio.
Os auscultadores estilo DJ profissionais da Philips são fornecidos com um adaptador de rosca de 6,3 mm que pode ser ligado a tudo. Basta colocá-lo no conector dos seus auscultadores e ligá-lo ao seu prato de DJ para um som inacreditável diretamente a partir das suas mesas. Pode fazer o mesmo com o sistema Hi-Fi de sua casa para uma experiência incomparável de música em casa.
A arquitetura posterior fechada maximiza os graves e ajuda-o a ouvir a sua música ao volume que desejar sem fugas, enquanto as proteções que assentam sobre as orelhas selam o espaço entre os seus ouvidos e os auscultadores para um isolamento de som superior.
4.8
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
MastaHanksta
03/01/2016
United Kingdom
Awesome headphones for DJs
These are some of the best headphones I ever used they a rugged sound awesome and are easy to carry. Love them thank you Philips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para A3PRO Professional DJ headphones
Sim, recomendo este produto
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Alexy0
13/12/2014
Deutschland
Kristallklarer Sound in gewohnter Philips-Qualität
Nachdem ich Packung geöffnet habe, ist mir gleich die gute Verarbeitung in gewohnter Philips-Manier ins Auge gestochen. Bügel aus Stahl mit einem Überzug aus Silikon als Polster stehen für hohen Tragekomfort, auch bei längeren Sessions spürt man den Kopfhörer trotz des relativ hohen Gewichtes von fast 400 g kaum. Der Bügel ist schrittweise verstellbar und rastet ungefähr jede 3 mm ein, wodurch ein Verrutschen oder Verstellen des Bügels auch bei schnellen Kopfbewegungen selten vorkommt. Durch den Stahlbügel sitzen sie stets sicher auf dem Kopf. Auch die gut abschließenden Ohrmuscheln sitzen sehr bequem, was gerade für Brillenträger wie mich sehr wichtig ist. Bei anderen Over-Ear Kopfhörern hatte ich nach längerem Tragen des Öfteren Schmerzen an den Ohren. Dies ist hier nicht der Fall! Sogar mit Brille schließen die Muscheln hervorragend ab und lassen kaum ein Geräusch von außen hereindringen, wobei man bei maximaler Lautstärke von außen schon den einen oder Ton hört. Das macht aber gar nichts, da im Club die Geräuschkulisse viel höher ist als beispielsweise in der S-Bahn. Ein weiterer Pluspunkt ist der modulare Aufbau der Kopfhörer, so können beispielsweise die Ohrpolster bei Verschmutzung oder Abnutzung gewechselt werden. Ebenso kann das Kabel links oder rechts eingesteckt werden, so kann sie jeder nach seinen Vorlieben aufsetzen. Sollte das Kabel mal zu kurz oder defekt sein, kann es ebenfalls einfach ausgetauscht werden. Dies ist aber eher selten der Fall, da Philips das Kabel unten aufgewickelt hat (kennt man noch von den alten Schnurtelefonen). Hierdurch ist mal recht flexibel und kommt selten ans Limit. Das Kabel macht, genauso wie der Stecker einen sehr stabilen Eindruck, auch lässt sich der mitgelieferte 6,3 mm Adapter mit dem Stecker verschrauben, wodurch einem versehentlichen Rausziehen entgegengewirkt wird. Nicht so gelungen finde ich die Drehbarkeit der Ohrmuscheln, diese lassen sich zwar nach vorn oder hinten verdrehen, jedoch nicht um 180°, somit ist die Monitoring Funktion etwas ungünstig gelöst. Durch einklappbare Ohrmuscheln ist er jedoch extrem kompakt und findet leicht in der mitgelieferten Stofftasche Platz für einen sicheren Transport. Nun zum Wichtigsten, dem Klang! Dieser ist voll, satt, glasklar und gibt jede Frequenz in der gleichen Lautstärke wieder, ohne Bass oder Höhen zu bevorzugen. Die Klangfarbe hängt einzig und allein von der Einstellung der Quelle ab. Unverfälschter Sound direkt auf die Ohren! Der Kopfhörer ist aber nicht nur für elektronische Musik geeignet, auch Metal, Rock oder HipHop werden kompromisslos und sauber wiedergegeben. Philips hat hier zusammen mit Armin van Buuren ein Glanzstück in Sachen Klang und Qualität abgeliefert. Hochwertige Verarbeitung und kleine Details machen diesen Kopfhörer den perfekten Wegbegleiter für lange Clubnächte!
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Esta avaliação foi feita para A3PRO Professionelle DJ-Kopfhörer
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HugoMaas
23/10/2014
Nederland
Ultieme Geluidsbeleving
Super blij met deze headphone. De muziek is super en door de grote oorkussens niet te overheersend. De bass is aanwezig, maar ook op gewenste sterkte. Ondanks de robuuste vormgeving is het een licht product met een prima draagcomfort. In grootte verstelbaar en geschikt voor een DJ op een groot feest, maar ook voor het kijken van een serie achter je laptop. Bij beide krijg je een ultieme beleving van het geluid!
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Proteções dos ouvidos de 90 mm substituíveis vendidas em separado em shop.philips.com e armadashop.com
Cabos substituíveis vendidos em separado em shop.philips.com e armadashop.com