Design à prova de salpicos permite a utilização no chuveiro ou banheira

A qualidade do som do altifalante à prova de água do rádio não diminuirá com o tempo. Material à prova de salpicos e um design mecânico sólido significam que pode colocar o seu rádio na zona mais húmida da casa de banho, como no lavatório ou na banheira. Pode até pendurá-lo no chuveiro. O rádio resiste a breves jactos de água sobre a sua superfície.