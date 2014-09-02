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Descontinuado
AE2330/00
Uma nova onda no seu chuveiro
Traga um pouco de música para o seu chuveiro com o rádio para chuveiro Philips AE2330/00. O design à prova de salpicos permite-lhe uma utilização em qualquer parte da casa de banho. A fita amovível permite-lhe pendurá-lo no chuveiro de forma rápida e simples.
FM/MW, sintonização digital
À prova de salpicos
Relógio
Funciona a pilhas
O tempo de reprodução do rádio pode ser facilmente controlado regulando o número de minutos preferidos no temporizador digital. Ele efectua a contagem decrescente do tempo automaticamente e desliga o rádio no final da sessão.
O design especial do rádio adapta-se às curvas naturais da mão e o seu acabamento texturado de ambos os lados permite que o agarre com as mãos molhadas. A parte inferior do rádio está revestida a borracha para que possa pressionar os botões facilmente sem se preocupar com possíveis deslizes.
O rádio relógio da Philips funciona com duas pilhas AA para uma portabilidade e posicionamento ideais.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.7
de 5
50
Críticas
oscarpardos
02/09/2014
España
Sencillo y puedes llevarlo a cualquier parte.
Muy sencillo de configurar, guarda 20 emisoras, todo automático y rápido, volumen muy sensible y gran recorrido, se escucha perfectamente.
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Esta avaliação foi feita para AE2330 Radio para baño
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Doms
14/12/2012
United Kingdom
Philips Bathroom radio AE2330
Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AE2330 Bathroom radio
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Jon3717
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
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