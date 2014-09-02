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Descontinuado

Rádio para chuveiro

AE2330/00

3.7

| (50) Críticas

Uma nova onda no seu chuveiro

Traga um pouco de música para o seu chuveiro com o rádio para chuveiro Philips AE2330/00. O design à prova de salpicos permite-lhe uma utilização em qualquer parte da casa de banho. A fita amovível permite-lhe pendurá-lo no chuveiro de forma rápida e simples.

Ver todos os benefícios

com este rádio para chuveiro

Uma nova onda no seu chuveiro

  • FM/MW, sintonização digital

  • À prova de salpicos

  • Relógio

  • Funciona a pilhas

Temporizador regulável desliga o rádio à hora predefinida

O tempo de reprodução do rádio pode ser facilmente controlado regulando o número de minutos preferidos no temporizador digital. Ele efectua a contagem decrescente do tempo automaticamente e desliga o rádio no final da sessão.

Design antideslizante e fácil de agarrar

O design especial do rádio adapta-se às curvas naturais da mão e o seu acabamento texturado de ambos os lados permite que o agarre com as mãos molhadas. A parte inferior do rádio está revestida a borracha para que possa pressionar os botões facilmente sem se preocupar com possíveis deslizes.

Funcionamento a pilhas para um uso portátil

O rádio relógio da Philips funciona com duas pilhas AA para uma portabilidade e posicionamento ideais.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

50

Críticas

2

02/09/2014

España

España

Sencillo y puedes llevarlo a cualquier parte.

Muy sencillo de configurar, guarda 20 emisoras, todo automático y rápido, volumen muy sensible y gran recorrido, se escucha perfectamente.

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Esta avaliação foi feita para AE2330 Radio para baño

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Esta avaliação foi feita para AE2330 Radio para baño

14/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Bathroom radio AE2330

Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.

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Esta avaliação foi feita para AE2330 Bathroom radio

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

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