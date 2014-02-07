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Descontinuado
AJ1000/12
Desperte ao som das suas músicas preferidas da rádio
Acorde com a sua estação de rádio preferida ou com os sons de alarme favoritos. Este rádio relógio elegante Philips AJ1000/12 com visor espelhado permite-lhe predefinir dois alarmes com horas diferentes para si e para o seu parceiro. Acorde todos os dias delicadamente com um sorriso.
Visor espelhado
FM, sintonização analógica
Alarme duplo
Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.
Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.
Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.
3.0
de 5
76
Críticas
vargarv
07/02/2014
España
Estupendo reloj despertador
Es un buen despertador. Muy facil de usar, con posibilidad de tener dos horas diferentes de funcionamiento. La luz es de intensidad variable. Un diseñio minimalista espectacular.
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suiza
03/12/2010
España
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JonnyK
22/07/2012
United Kingdom
Stylish, functional and simple to use.
I was originally drawn to this product due to it's stylish design and appearance. It is reasonably priced, easy to set up and use and the radio has excellent reception.
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