ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto

Descontinuado

Rádio relógio

AJ1000/12

3

| (76) Críticas

Desperte ao som das suas músicas preferidas da rádio

Acorde com a sua estação de rádio preferida ou com os sons de alarme favoritos. Este rádio relógio elegante Philips AJ1000/12 com visor espelhado permite-lhe predefinir dois alarmes com horas diferentes para si e para o seu parceiro. Acorde todos os dias delicadamente com um sorriso.

Ver todos os benefícios

Desperte ao som das suas músicas preferidas da rádio

  • Visor espelhado

  • FM, sintonização analógica

  • Alarme duplo

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

76

Críticas

07/02/2014

España

España

Estupendo reloj despertador

Es un buen despertador. Muy facil de usar, con posibilidad de tener dos horas diferentes de funcionamiento. La luz es de intensidad variable. Un diseñio minimalista espectacular.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ1000 Radio reloj

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ1000 Radio reloj

03/12/2010

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ1000 Radio reloj

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ1000 Radio reloj

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, functional and simple to use.

I was originally drawn to this product due to it's stylish design and appearance. It is reasonably priced, easy to set up and use and the radio has excellent reception.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ1000 Clock Radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ1000 Clock Radio

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis