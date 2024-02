Design esguio para qualquer estilo de vida

Melhore o seu espaço e a sua rotina diária com o rádio relógio compacto da Philips. Aceda facilmente às suas estações de rádio através do visor LCD grande e retroiluminado com 5 botões de um só toque. Comece calmamente cada dia com a sua selecção de músicas ou com o alarme de sinal sonoro de volume progressivo.