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Descontinuado
AJ3200/12
Acorde com rádio FM e um smartphone completamente carregado
O rádio relógio Philips AJ3200 carrega qualquer smartphone, iPhone ou Android, enquanto dorme. A base flexível adapta-se perfeitamente à posição de encaixe em qualquer telemóvel. Acorde ao som da sua rádio FM favorita e comece o dia com os níveis de energia repostos.
Carregamento universal
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e alarme
Acabou-se o caos de cabos na sua mesa-de-cabeceira. Este rádio relógio é fornecido com três bases intermutáveis para carregar um iPhone, Android ou outros smartphones. Utilize o cabo de carregamento Apple Lightning e/ou de 30 pinos com a base correcta para o seu iPhone e/ou a base micro USB incluída para Android e outros telemóveis. Depois de o cabo e a base estarem ligados, coloque o seu smartphone na base e comece a carregar de imediato. Até os fios ficam bem arrumados fora da vista.
Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio selecionada ou ativa o sinal sonoro.
Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.
2.1
de 5
64
Críticas
EricM
12/08/2016
France
Comprador verificado
Un bon petit radio réveil avec supports de charge
c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3200 Radio-réveil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3200 Radio-réveil
Markje73
28/12/2016
Nederland
Prima
Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!
Esta avaliação foi feita para AJ3200 Klokradio
Esta avaliação foi feita para AJ3200 Klokradio
Toorgmot
22/01/2016
United Kingdom
Very good for the money
Decent audio quality, two alarm settings and a phone charger! This products got way too low ratings on this website. It works perfectly and does everything I want. It also looks really cool. The only con is that you are unable to adjust the alarm audio level. It is the perfect level though. The alarm starts with a low sound level, but within 5 minutes it has reached a very comfortable sound level. If you use the radio without the alarm function the level can be set to a higher level.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3200 Clock Radio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3200 Clock Radio