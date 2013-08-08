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Descontinuado

Rádio relógio para iPod/iPhone

AJ3275D/12

2.8

| (5) Críticas

Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone

Aprecie um começo de dia perfeito - com a sua música favorita do iPod/iPhone. Este relógio compacto reproduz e carrega o iPod/iPhone com o conector Lightning, mesmo com os estojos protectores colocados. Se preferir, acorde com o rádio ou com um sinal sonoro.

Ver todos os benefícios

Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • FM, alarme duplo

  • 2 W

Sintonização digital FM com estações programadas

Sintonização digital FM com estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Potência de saída total de 2 W RMS

Potência de saída total de 2 W RMS

Este sistema tem 2 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.8

de 5

5

Críticas

2

08/08/2013

France

France

Excellent produit !

Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !

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Esta avaliação foi feita para AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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06/04/2016

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync

Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.

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29/08/2015

Nederland

Nederland

leuke wekker maar slecht geluid

Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!

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