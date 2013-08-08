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Descontinuado
AJ3275D/12
Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone
Aprecie um começo de dia perfeito - com a sua música favorita do iPod/iPhone. Este relógio compacto reproduz e carrega o iPod/iPhone com o conector Lightning, mesmo com os estojos protectores colocados. Se preferir, acorde com o rádio ou com um sinal sonoro.
com conector Lightning
para iPod/iPhone
FM, alarme duplo
2 W
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.
Este sistema tem 2 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
2.8
de 5
5
Críticas
Delphine25
08/08/2013
France
Excellent produit !
Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
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Bennie69
06/04/2016
Nederland
Comprador verificado
Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync
Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
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luke70
29/08/2015
Nederland
leuke wekker maar slecht geluid
Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!
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