Bambu sustentável e renovável utilizado na placa superior

Encontrar formas para proteger o nosso ambiente implica pensamento criativo e conhecimentos. A utilização de bambu na placa superior deste relógio é um passo ecológico que também confere estilo ao produto. Além do bambu ser um material atractivo, este também é mais sustentável e renovável do que as árvores. Com um crescimento muito rápido e sem fertilizantes ou pesticidas, uma planta de bambu pode ser colhida em três a cinco anos e pode ser colhida várias vezes. Além disso, a preparação do bambu para a utilização industrial liberta menos poluentes e as emissões de dióxido de carbono são mais reduzidas.