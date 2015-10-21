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Descontinuado

Rádio relógio

AJ3570/12

2.6

| (14) Críticas

Viva uma vida ecológica

Chegou a hora de proteger o ambiente. Fabricado em bambu sustentável e componentes com perigo controlado, este rádio relógio Philips AJ3570/12 elegante é fornecido com um baixo consumo de energia em espera e um sensor de luz automático - economizando energia a cada segundo.

Ver todos os benefícios

com um rádio relógio amigo do ambiente

Viva uma vida ecológica

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Bambu sustentável e renovável utilizado na placa superior

Encontrar formas para proteger o nosso ambiente implica pensamento criativo e conhecimentos. A utilização de bambu na placa superior deste relógio é um passo ecológico que também confere estilo ao produto. Além do bambu ser um material atractivo, este também é mais sustentável e renovável do que as árvores. Com um crescimento muito rápido e sem fertilizantes ou pesticidas, uma planta de bambu pode ser colhida em três a cinco anos e pode ser colhida várias vezes. Além disso, a preparação do bambu para a utilização industrial liberta menos poluentes e as emissões de dióxido de carbono são mais reduzidas.

Estrutura em plástico reciclado e materiais de embalagem em papel reciclado

Assumindo uma posição de responsabilidade ambiental, a Philips sempre fez esforços significativos para reciclar. Os benefícios da reciclagem estão a aumentar rapidamente. Esta reduz a necessidade de recursos novos não renováveis e alivia a extenuação do nosso planeta já em declínio. Diminui a necessidade de incinerações e aterros, que têm efeitos prejudiciais nos eco-sistemas e no ambiente. Este relógio é fabricado com uma elevada % de materiais reciclados. Toda a estrutura é fabricada em plástico 100% reciclado, as impressões em papel são 100% em papel reciclado e as embalagens são produzidas com 90% de teor de materiais reciclados.

Componentes com perigo controlado para uma vida mais segura e mais ecológica

A restrição da utilização de componentes perigosos demonstra o desejo da Philips de criar condições de vida mais seguras para a raça humana. Além de cumprir totalmente a directiva RoHS, que restringe a utilização de químicos perigosos utilizados regularmente, como o chumbo, cádmio e mercúrio, restringimos ainda mais a utilização de outros componentes perigosos. Por exemplo, compostos em PVC e BFR não se encontram em peças de plástico, placas de circuitos, transformadores e embalagens, minimizando o impacto nos humanos e no nosso ambiente durante a utilização e até na eliminação.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.6

de 5

14

Críticas

5

21/10/2015

France

France

Son agréable pour son petit gabarit

Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.

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Esta avaliação foi feita para AJ3570 Radio-réveil

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18/09/2013

France

France

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Sim, recomendo este produto

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18/09/2013

France

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Comprador verificado

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