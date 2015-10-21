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Descontinuado
AJ3570/12
Viva uma vida ecológica
Chegou a hora de proteger o ambiente. Fabricado em bambu sustentável e componentes com perigo controlado, este rádio relógio Philips AJ3570/12 elegante é fornecido com um baixo consumo de energia em espera e um sensor de luz automático - economizando energia a cada segundo.
Visor grande
Encontrar formas para proteger o nosso ambiente implica pensamento criativo e conhecimentos. A utilização de bambu na placa superior deste relógio é um passo ecológico que também confere estilo ao produto. Além do bambu ser um material atractivo, este também é mais sustentável e renovável do que as árvores. Com um crescimento muito rápido e sem fertilizantes ou pesticidas, uma planta de bambu pode ser colhida em três a cinco anos e pode ser colhida várias vezes. Além disso, a preparação do bambu para a utilização industrial liberta menos poluentes e as emissões de dióxido de carbono são mais reduzidas.
Assumindo uma posição de responsabilidade ambiental, a Philips sempre fez esforços significativos para reciclar. Os benefícios da reciclagem estão a aumentar rapidamente. Esta reduz a necessidade de recursos novos não renováveis e alivia a extenuação do nosso planeta já em declínio. Diminui a necessidade de incinerações e aterros, que têm efeitos prejudiciais nos eco-sistemas e no ambiente. Este relógio é fabricado com uma elevada % de materiais reciclados. Toda a estrutura é fabricada em plástico 100% reciclado, as impressões em papel são 100% em papel reciclado e as embalagens são produzidas com 90% de teor de materiais reciclados.
A restrição da utilização de componentes perigosos demonstra o desejo da Philips de criar condições de vida mais seguras para a raça humana. Além de cumprir totalmente a directiva RoHS, que restringe a utilização de químicos perigosos utilizados regularmente, como o chumbo, cádmio e mercúrio, restringimos ainda mais a utilização de outros componentes perigosos. Por exemplo, compostos em PVC e BFR não se encontram em peças de plástico, placas de circuitos, transformadores e embalagens, minimizando o impacto nos humanos e no nosso ambiente durante a utilização e até na eliminação.
2.6
de 5
14
Críticas
Lolala
21/10/2015
France
Son agréable pour son petit gabarit
Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ3570 Radio-réveil
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kmsel
18/09/2013
France
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Sim, recomendo este produto
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Papy44
18/09/2013
France
Comprador verificado
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
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