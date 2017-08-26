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Descontinuado

Rádio relógio

AJ4800/12

2.7

| (18) Críticas

Acordar e ver as horas!

Cada dia é único, o agradável rádio relógio da Philips é uma companhia especial para todas as manhãs. A funcionalidade de projecção da hora reflecte as horas em praticamente qualquer superfície - acorde, abra os olhos e verá de imediato as horas! As suas manhãs são simplesmente melhores

Ver todos os benefícios

com projecção da hora

Acordar e ver as horas!

  • Projecção da hora

  • FM, sintonização digital

  • Alarme duplo

  • Alimentação a bateria ou CA

Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz

Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz

O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.

Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Sintonizador de FM para desfrutar de rádio

O sintonizador FM incorporado permite-lhe desfrutar diariamente das suas músicas preferidas ou das notícias da sua estação de rádio. Basta sintonizar a estação que pretende ouvir.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.7

de 5

18

Críticas

26/08/2017

France

France

ce produit est design et très pratique

J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ4800 Radio-réveil

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13/11/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Radiowecker

Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.

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Esta avaliação foi feita para AJ4800 Radiowecker

Data de utilização 2017-11-13

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Data de utilização 2017-11-13

05/09/2017

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Hervorragend

Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.

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