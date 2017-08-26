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Descontinuado
AJ4800/12
Acordar e ver as horas!
Cada dia é único, o agradável rádio relógio da Philips é uma companhia especial para todas as manhãs. A funcionalidade de projecção da hora reflecte as horas em praticamente qualquer superfície - acorde, abra os olhos e verá de imediato as horas! As suas manhãs são simplesmente melhores
Projecção da hora
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Alimentação a bateria ou CA
O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.
Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.
O sintonizador FM incorporado permite-lhe desfrutar diariamente das suas músicas preferidas ou das notícias da sua estação de rádio. Basta sintonizar a estação que pretende ouvir.
2.7
de 5
18
Críticas
avis04
26/08/2017
France
ce produit est design et très pratique
J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ4800 Radio-réveil
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13/11/2019
Deutschland
Sehr guter Radiowecker
Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ4800 Radiowecker
Data de utilização 2017-11-13
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2017-11-13
Cello
05/09/2017
Suisse
Comprador verificado
Hervorragend
Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.
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