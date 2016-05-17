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Descontinuado
AJL308/12
Acorde com a fotografia das pessoas mais especiais
Dê um significado especial ao seu quotidiano com uma fotografia especial ou a sua música favorita à sua cabeceira. O rádio relógio da Philips com um ecrã a cores de 7 polegadas e ranhura USB/SD pode ajudá-lo a começar o dia de forma perfeita.
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música e fotografias através das ranhuras USB e para cartões SD.
Desfrute das suas fotografias enquanto ouve a sua música ou estação de rádio FM favorita. Basta seleccionar "Photo with music" (fotografia com música) no menu - depois, descontraia e desfrute de ambas ao mesmo tempo. O rádio relógio Philips inclui ranhuras USB e para cartões de memória SD, pelo que pode reproduzir as suas músicas MP3 e WMA favoritas através do mesmo, bem como ver as suas imagens digitais favoritas no visor LCD.
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2.3
de 5
7
Críticas
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
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Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
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pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
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