Comece um novo dia acordando ao som da natureza

Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips é especial porque o desperta com sons da natureza ou com o tradicional sinal sonoro do alarme. Independentemente do que procurar num despertador, seja um despertar calmo com sons da natureza e ou com a sua música favorita, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.