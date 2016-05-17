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Descontinuado

Rádio relógio

AJL308/12

2.3

| (7) Críticas

Acorde com a fotografia das pessoas mais especiais

Dê um significado especial ao seu quotidiano com uma fotografia especial ou a sua música favorita à sua cabeceira. O rádio relógio da Philips com um ecrã a cores de 7 polegadas e ranhura USB/SD pode ajudá-lo a começar o dia de forma perfeita.

Ver todos os benefícios

Acorde com a fotografia das pessoas mais especiais

Sintonização digital FM com estações programadas

Sintonização digital FM com estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Ranhuras USB e para cartões SD para reprodução de fotografias e música

Ranhuras USB e para cartões SD para reprodução de fotografias e música

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música e fotografias através das ranhuras USB e para cartões SD.

Música ou de canais radiofónicos durante a visualização de fotografias

Música ou de canais radiofónicos durante a visualização de fotografias

Desfrute das suas fotografias enquanto ouve a sua música ou estação de rádio FM favorita. Basta seleccionar "Photo with music" (fotografia com música) no menu - depois, descontraia e desfrute de ambas ao mesmo tempo. O rádio relógio Philips inclui ranhuras USB e para cartões de memória SD, pelo que pode reproduzir as suas músicas MP3 e WMA favoritas através do mesmo, bem como ver as suas imagens digitais favoritas no visor LCD.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

7

Críticas

2

17/05/2016

België

België

Eén van de betere die ik al heb gehad!

Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.

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14/10/2011

Nederland

Nederland

zeer tevreden

Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt

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28/11/2010

België

België

Goed maar bij te sturen

Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.

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