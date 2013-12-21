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Descontinuado
AS141/12
Liberte a sua música e carregue o seu telefone Android
Este sistema reproduz e carrega o seu telefone Android e até o acorda com músicas do seu telefone ou da rádio. Transfira a aplicação gratuita que inclui a função de música do Songbird para desfrutar de uma óptima gestão de música e de mais funcionalidades únicas.
para Android
A FlexiDock da Philips é perfeita para telefones Android. O seu design inteligente exclusivo é compatível com a maioria dos telefones Android - independentemente da tomada de ligação do telefone ser na parte inferior, lateral ou mesmo na parte superior. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste tipo, suportando telefones Android de diferentes fabricantes sem um posicionamento e uma orientação normalizados da tomada de ligação micro USB. A base também pode ser ajustada para suportar o telefone nas posições vertical e horizontal, permitindo-lhe posicionar o seu telefone no centro do altifalante.
A aplicação Philips DockStudio gratuita apresenta-lhe uma enorme variedade de funcionalidades exclusivas para os seus altifalantes de base. Pode ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, navegar na sua colecção de música e partilhar o que está a ouvir com os amigos via Facebook ou partilhar as fotografias dos artistas no Flickr. A aplicação inclui a função de música do Songbird para poder descobrir, reproduzir e sincronizar multimédia de forma perfeita entre o PC e dispositivos Android. No modo de relógio, a aplicação permite-lhe definir vários alarmes de música personalizados e fornece-lhe informações meteorológicas actualizadas. A aplicação pode ser transferida gratuitamente do Google play.
Ouça todas as suas músicas favoritas num altifalante que fornece um óptimo som. Este altifalante de base Philips reproduz música dos seus dispositivos Android via Bluetooth. Basta transferir a aplicação Philips DockStudio gratuita e o Bluetooth será activado automaticamente e irá estabelecer a ligação assim que o seu dispositivo for colocado na base. Poderá desfrutar de um som poderoso e fascinante, com uma comodidade imbatível. Uma qualidade de som incomparável.
3.2
de 5
31
Críticas
amf1954
21/12/2013
España
Muy estetico y funcional excelente producto
Muy estetico y funcional excelente producto, la mejor manera de mantener tu teléfono a plena carga y despertar con musica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS141 docking speaker with Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS141 docking speaker with Bluetooth®
andydyble
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!
Sim, recomendo este produto
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Terri27
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
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