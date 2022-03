Descoberta e partilha de música e muitas outras funcionalidades através da aplicação DockStudio

A aplicação Philips DockStudio gratuita apresenta-lhe uma enorme variedade de funcionalidades exclusivas para os seus altifalantes de base. Pode ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, navegar na sua colecção de música e partilhar o que está a ouvir com os amigos via Facebook ou partilhar as fotografias dos artistas no Flickr. A aplicação inclui a função de música do Songbird para poder descobrir, reproduzir e sincronizar multimédia de forma perfeita entre o PC e dispositivos Android. No modo de relógio, a aplicação permite-lhe definir vários alarmes de música personalizados e fornece-lhe informações meteorológicas actualizadas. A aplicação pode ser transferida gratuitamente do Google play.