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Descontinuado

altifalante de base com Bluetooth®

AS141/12

3.2

| (31) Críticas

Liberte a sua música e carregue o seu telefone Android

Este sistema reproduz e carrega o seu telefone Android e até o acorda com músicas do seu telefone ou da rádio. Transfira a aplicação gratuita que inclui a função de música do Songbird para desfrutar de uma óptima gestão de música e de mais funcionalidades únicas.

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FlexiDock de design inteligente para suportar/carregar telefones Android

FlexiDock de design inteligente para suportar/carregar telefones Android

A FlexiDock da Philips é perfeita para telefones Android. O seu design inteligente exclusivo é compatível com a maioria dos telefones Android - independentemente da tomada de ligação do telefone ser na parte inferior, lateral ou mesmo na parte superior. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste tipo, suportando telefones Android de diferentes fabricantes sem um posicionamento e uma orientação normalizados da tomada de ligação micro USB. A base também pode ser ajustada para suportar o telefone nas posições vertical e horizontal, permitindo-lhe posicionar o seu telefone no centro do altifalante.

Descoberta e partilha de música e muitas outras funcionalidades através da aplicação DockStudio

Descoberta e partilha de música e muitas outras funcionalidades através da aplicação DockStudio

A aplicação Philips DockStudio gratuita apresenta-lhe uma enorme variedade de funcionalidades exclusivas para os seus altifalantes de base. Pode ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, navegar na sua colecção de música e partilhar o que está a ouvir com os amigos via Facebook ou partilhar as fotografias dos artistas no Flickr. A aplicação inclui a função de música do Songbird para poder descobrir, reproduzir e sincronizar multimédia de forma perfeita entre o PC e dispositivos Android. No modo de relógio, a aplicação permite-lhe definir vários alarmes de música personalizados e fornece-lhe informações meteorológicas actualizadas. A aplicação pode ser transferida gratuitamente do Google play.

Transmissão de música via Bluetooth a partir de um dispositivo Android

Transmissão de música via Bluetooth a partir de um dispositivo Android

Ouça todas as suas músicas favoritas num altifalante que fornece um óptimo som. Este altifalante de base Philips reproduz música dos seus dispositivos Android via Bluetooth. Basta transferir a aplicação Philips DockStudio gratuita e o Bluetooth será activado automaticamente e irá estabelecer a ligação assim que o seu dispositivo for colocado na base. Poderá desfrutar de um som poderoso e fascinante, com uma comodidade imbatível. Uma qualidade de som incomparável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

31

Críticas

21/12/2013

España

España

Muy estetico y funcional excelente producto

Muy estetico y funcional excelente producto, la mejor manera de mantener tu teléfono a plena carga y despertar con musica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS141 docking speaker with Bluetooth®

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27/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

sound is really great!

I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!

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27/09/2012

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