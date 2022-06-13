Termos de pesquisa

    Saboreie água pura e cristalina

      Cartucho do filtro

      AWP230P3/24

      Saboreie água pura e cristalina

      Com um aumento de 50% nas resinas de troca iónica, o filtro apresenta um melhor desempenho em termos de amaciamento da água em zonas de água dura.

      Cartucho do filtro

      Saboreie água pura e cristalina

      Aumento de até 50% na redução da dureza*

      • Micro X-Clean Softening+
      • Microfiltragem

      Aproveite ao máximo a sua água

      Desfrute não só de água pura e cristalina, mas também de saborosas bebidas quentes e frias. O filtro Philips Micro X-Clean Softening+ reduz o cloro, o calcário, os metais pesados e os contaminantes emergentes, como microplásticos, PFOA e PFOS.*

      Aumento de até 50% na redução da dureza*

      Com mais 50% de resinas de troca iónica, o filtro Philips Micro X-Clean Softening+ possui um desempenho melhorado de amaciamento da água para zonas com água dura que lhe proporciona água com um sabor puro e cristalino e bebidas quentes e frias saborosas, além de ajudar a prolongar a vida útil do seu jarro, evitando a acumulação de calcário.

      Fabricado com material sem BPA

      O material seguro para alimentos passou na certificação sem BPA, será seguro e saudável tanto para adultos como para crianças

      Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada

      Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.

      Compatível com muitos jarros com filtro de forma oval

      Compatível com jarros com filtro de água Philips que utilizem um filtro de forma oval. Também compatível com BRITA**, MAXTRA**, MAXTRA+**, PerfectFit** e muitos jarros com filtro "drop-in" de formato oval.

      Especificações técnicas

      • Desempenho de filtragem

        Redução de microplásticos
        Sim
        Redução do cloro
        Sim
        Material do filtro
        Carbono granular ativado + resinas de troca iónica
        Redução da dureza da água
        Sim
        Redução de pesticidas
        Sim
        Redução de chumbo
        Sim
        Redução de PFOA
        Sim
        Redução de PFOS
        Sim

      • Especificações gerais

        Vida útil do filtro
        1 mês
        Quantidade do filtro
        Embalagem de 3
      • Em comparação com o filtro Philips Micro X-Clean AWP210 com base nos protocolos de teste da norma europeia EN 17093:2018.
      • * BRITA, MAXTRA, MAXTRA+ e PerfectFit são marcas comerciais registadas da Brita GmbH.

