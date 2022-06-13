Termos de pesquisa
AWP230P3/24
Saboreie água pura e cristalina
Com um aumento de 50% nas resinas de troca iónica, o filtro apresenta um melhor desempenho em termos de amaciamento da água em zonas de água dura.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Desfrute não só de água pura e cristalina, mas também de saborosas bebidas quentes e frias. O filtro Philips Micro X-Clean Softening+ reduz o cloro, o calcário, os metais pesados e os contaminantes emergentes, como microplásticos, PFOA e PFOS.*
Com mais 50% de resinas de troca iónica, o filtro Philips Micro X-Clean Softening+ possui um desempenho melhorado de amaciamento da água para zonas com água dura que lhe proporciona água com um sabor puro e cristalino e bebidas quentes e frias saborosas, além de ajudar a prolongar a vida útil do seu jarro, evitando a acumulação de calcário.
O material seguro para alimentos passou na certificação sem BPA, será seguro e saudável tanto para adultos como para crianças
Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.
Compatível com jarros com filtro de água Philips que utilizem um filtro de forma oval. Também compatível com BRITA**, MAXTRA**, MAXTRA+**, PerfectFit** e muitos jarros com filtro "drop-in" de formato oval.
Desempenho de filtragem
Especificações gerais
