Aumento de até 50% na redução da dureza*

Com mais 50% de resinas de troca iónica, o filtro Philips Micro X-Clean Softening+ possui um desempenho melhorado de amaciamento da água para zonas com água dura que lhe proporciona água com um sabor puro e cristalino e bebidas quentes e frias saborosas, além de ajudar a prolongar a vida útil do seu jarro, evitando a acumulação de calcário.