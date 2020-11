Aparar rente, corte confortável

A Series 3000 foi concebida para cortar rapidamente os pêlos, sem comprometer o conforto da pele. Quer seja no peito ou em áreas difíceis de alcançar como as costas. Pode cortar com o sistema de conforto para pele ou aparar utilizando os pentes incluídos com 3, 5 ou 7 mm de comprimento. Ver todas as vantagens