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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
2200 W
Motor de CA
95 km/h
O tratamento iónico permite uma secagem antiestática. Os iões com carga negativa eliminam a electricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo macio, sem frisado e com um brilho maravilhoso.
O secador DryCare Pro da Philips tem um design compacto e mais leve que torna a sua utilização mais confortável. O design ergonómico da pega permite agarrar e segurar mais facilmente.
Uma função profissional obrigatória, o botão do jacto frio proporciona um jacto intenso de ar frio. Este é utilizado depois da modelação para definir o penteado.
4.5
de 5
123
Críticas
91%
recomendam este produto
Marisa
27/06/2017
Portugal
Este produto é excelente!
[Employee of philipsglobal] Secador com motor profissional extremamente potente, eficaz e rápido. Possui um programa denominado Thermoprotect para proteger o cabelo e um interior em cerâmica para uma maior protecção. Este secador também tem 4 vezes mais iões, é realmente muito eficaz a combater a electricidade estática.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer
Sim, recomendo este produto
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Myvsky
02/12/2019
France
Satisfaite
Très satisfaite de ce sèche cheveux. Il ne brûle pas le cuir chevelu comme beaucoup d'autre.. Je m'en sert également pour sécher mes exotic shorthair Il est par contre un peu lourd et bruyant par rapport à d'autres Également un petit hic quant au placement du bouton froid. On a tendance à appuyer dessus en maintenant le sèche cheveux
Pontos positivos
Puissance, chauffe, ne brûle pas
Pontos negativos
Poids et bruit
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux
Sim, recomendo este produto
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Ursule
13/11/2018
France
Bon produit
Bon produit qui fonctionne bien et qui est simple d'utilisation.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare BHD176/10 Sèche-cheveux
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