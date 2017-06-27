ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
  • Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo

Descontinuado

DryCareSecador profissional

BHD176/00

4.5
| (123) Críticas | 91% recomendam este produto
Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo
O secador DryCare Pro de CA da Philips possui um motor profissional de CA que alcança uma velocidade do ar até 95 km/h para resultados rápidos e profissionais. Com a sua leveza, o secador também é mais fácil de manusear, proporcionando uma experiência de secagem confortável.
Ver todos os benefícios

Construído a pensar no desempenho, concebido a pensar no estilo

  • 2200 W

  • Motor de CA

  • 95 km/h

Tratamento iónico para cabelo brilhante e sem frisado

Tratamento iónico para cabelo brilhante e sem frisado

O tratamento iónico permite uma secagem antiestática. Os iões com carga negativa eliminam a electricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo macio, sem frisado e com um brilho maravilhoso.

Leve

Leve

O secador DryCare Pro da Philips tem um design compacto e mais leve que torna a sua utilização mais confortável. O design ergonómico da pega permite agarrar e segurar mais facilmente.

Jacto de ar frio, um fluxo de ar frio para definir o seu penteado

Jacto de ar frio, um fluxo de ar frio para definir o seu penteado

Uma função profissional obrigatória, o botão do jacto frio proporciona um jacto intenso de ar frio. Este é utilizado depois da modelação para definir o penteado.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

123

Críticas

91%

recomendam este produto

27/06/2017

Portugal

Portugal

Este produto é excelente!

[Employee of philipsglobal] Secador com motor profissional extremamente potente, eficaz e rápido. Possui um programa denominado Thermoprotect para proteger o cabelo e um interior em cerâmica para uma maior protecção. Este secador também tem 4 vezes mais iões, é realmente muito eficaz a combater a electricidade estática.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer

02/12/2019

France

France

Satisfaite

Très satisfaite de ce sèche cheveux. Il ne brûle pas le cuir chevelu comme beaucoup d'autre.. Je m'en sert également pour sécher mes exotic shorthair Il est par contre un peu lourd et bruyant par rapport à d'autres Également un petit hic quant au placement du bouton froid. On a tendance à appuyer dessus en maintenant le sèche cheveux

Pontos positivos

Puissance, chauffe, ne brûle pas

Pontos negativos

Poids et bruit

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux

13/11/2018

France

France

Bon produit

Bon produit qui fonctionne bien et qui est simple d'utilisation.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD176/10 Sèche-cheveux

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare BHD176/10 Sèche-cheveux

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis