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  • Cabelo macio e brilhante com controlo e cuidado iónico
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Descontinuado

StraightCare EssentialAlisador ThermoProtect

BHS378/00

4.7
| (51) Críticas | 100% recomendam este produto
Cabelo macio e brilhante com controlo e cuidado iónico
Concebido especialmente para modelação fácil e rápida, com placas longas com infusão de queratina e 6 LED de regulação de temperatura. Cuide do seu cabelo com a tecnologia ThermoProtect, evitando o sobreaquecimento, e confira um brilho vibrante ao seu cabelo através de iões.
Ver todos os benefícios

Cabelo macio e brilhante com controlo e cuidado iónico

  • Tecnologia ThermoProtect

  • Cuidado iónico: cabelo brilhante

  • Placas com infusão de queratina

  • 6 regulações LED de temperatura

Tecnologia ThermoProtect

Tecnologia ThermoProtect

A Tecnologia ThermoProtect distribui uniformemente o calor pelas placas, o que evita o sobreaquecimento para proteger o seu cabelo.

Cuidado iónico para cabelo brilhante e sem frisado

Cuidado iónico para cabelo brilhante e sem frisado

Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. Isto resulta num cabelo macio e sem frisado com um brilho vibrante.

Placas em cerâmica com queratina para um deslizar suave e cabelo brilhante

Placas em cerâmica com queratina para um deslizar suave e cabelo brilhante

As placas em cerâmica com infusão de queratina deslizam suavemente pelo cabelo, para uma modelação rápida e fácil.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.7

de 5

51

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2

10/01/2022

Portugal

Portugal

Ótima relação qualidade preço

Uso dia sim dia não para esticar o meu cabelo para dar um acabamento mesmo liso e tirar os jeitos. O cabelo fica bem esticado e sem pontas secas ou estragadas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StraightCare Essential BHS375/00 Alisador ThermoProtect

Sim, recomendo este produto

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15/06/2022

France

France

Incroyable !

Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.

Pontos negativos

Aucun

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03/12/2021

France

France

Comprador verificado

super produit le lissage est parfait

après avoir essayer plusieurs lisseur celui de chez philips est vraiment super à l'emploi je ne m'en passerait plus

Pontos positivos

le réglage des température

Pontos negativos

aucun

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Esta avaliação foi feita para StraightCare Essential BHS377/00 Lisseur ThermoProtect

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