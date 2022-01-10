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Descontinuado
Tecnologia ThermoProtect
Cuidado iónico: cabelo brilhante
Placas com infusão de queratina
6 regulações LED de temperatura
A Tecnologia ThermoProtect distribui uniformemente o calor pelas placas, o que evita o sobreaquecimento para proteger o seu cabelo.
Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. Isto resulta num cabelo macio e sem frisado com um brilho vibrante.
As placas em cerâmica com infusão de queratina deslizam suavemente pelo cabelo, para uma modelação rápida e fácil.
4.7
de 5
51
Críticas
100%
recomendam este produto
Sílvia C
10/01/2022
Portugal
Ótima relação qualidade preço
Uso dia sim dia não para esticar o meu cabelo para dar um acabamento mesmo liso e tirar os jeitos. O cabelo fica bem esticado e sem pontas secas ou estragadas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StraightCare Essential BHS375/00 Alisador ThermoProtect
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StraightCare Essential BHS375/00 Alisador ThermoProtect
duana1245
15/06/2022
France
Incroyable !
Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.
Pontos negativos
Aucun
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Esta avaliação foi feita para StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect
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Esta avaliação foi feita para StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect
Berthe1964
03/12/2021
France
Comprador verificado
super produit le lissage est parfait
après avoir essayer plusieurs lisseur celui de chez philips est vraiment super à l'emploi je ne m'en passerait plus
Pontos positivos
le réglage des température
Pontos negativos
aucun
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Esta avaliação foi feita para StraightCare Essential BHS377/00 Lisseur ThermoProtect
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