Condicionamento iónico 2x mais forte para um brilho vibrante

Os iões com carga negativa eliminam a electricidade estática, tratam do cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. Isto resulta num cabelo macio e sem frisado com um brilho vibrante. O condicionamento iónico 2x mais forte provém de um ionizador avançado que liberta duas vezes mais iões em comparação com um ionizador convencional, permitindo que cada madeixa de cabelo seja cuidada em todos os ângulos.