Acessório corporal com design curvo

O acessório corporal inteligente tem a nossa maior janela de tratamento, com 4,1 cm2, pelo que é perfeito para um tratamento rápido em áreas do corpo maiores, tais como pernas, braços e abdómen. O design curvo segue de perto os contornos do seu corpo para obter um contacto máximo com a pele. Encaixe o acessório e este adapta um programa personalizado especificamente para a zona do seu corpo. 83% das mulheres estão satisfeitas com a redução de pelos nas pernas****.