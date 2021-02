Acessório de precisão para linha do biquíni e axilas

O acessório inteligente de precisão é de tamanho médio, com janela de 3 cm2, para uma cobertura precisa das áreas das axilas e linha do bikini. O design curvo segue os contornos do corpo para um contacto máximo com a pele. Quando o acessório é encaixado no dispositivo, adapta um programa personalizado a estas zonas do corpo.