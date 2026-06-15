Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Com tecnologia SenseIQ
Axilas, linha do biquíni, corpo, rosto
Com sensor SmartSkin
Utilização com e sem fios
IPL significa luz intensa pulsada. A Philips Lumea aplica impulsos delicados de luz na raiz do pelo, colocando o folículo numa fase de repouso. Como consequência, a quantidade de pelo que cresce no seu corpo diminui gradualmente. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pelos e maravilhosamente suave. O tratamento para evitar o crescimento dos pelos é seguro e delicado, mesmo em áreas sensíveis. A Philips Lumea foi testada clinicamente e desenvolvida em colaboração com dermatologistas para um tratamento fácil e eficaz no conforto da sua casa.
Estudos objetivos demonstram uma redução de pelos de até 92% após três tratamentos**. Realize os primeiros quatro tratamentos a cada duas semanas e os próximos oito tratamentos a cada quatro semanas. Após 12 tratamentos, pode desfrutar de seis meses de pele macia sem pelos*.
O Philips Lumea Prestige é eficaz numa grande variedade de tipos de pelo e tons de pele. Funciona em pelo louro escuro natural, castanho, e preto e em tons de pele desde muito claro a castanho escuro. Os tratamentos IPL necessitam de contraste entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento no tom de pele, por isso (tais como outros tratamentos de IPL) o Lumea não pode ser utilizado para tratar pelo branco, grisalho, louro claro ou ruivo e não se adequa a pele morena escura.
Prémios
4.2
de 5
2814
Críticas
87%
recomendam este produto
tekaF
15/06/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto muito bom
Produto muito bom, cumpre o prometido, com resultados visiveis logo nos dois primeiros usos.
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Date of Use 2026-06-13
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Date of Use 2026-06-13
10/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto 5 estrelas
Está depiladora cumpre exatamente o pretendido, em menos de um mês vi resultados espetaculares, já n tenho pelos nenhuns e agora é só fazer a manutenção mensa. Estou mt satisfeita e recomendo
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Carneiro20
08/07/2025
Portugal
Comprador verificado
O produto concede o efeito para que se destina
Resultados a vista nas primeiras sessões, sem dor
Pontos positivos
Efeitos imediatos a partir da 1 sessao
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Reduções de pelo médias após 12 tratamentos: 78% nas pernas, 64% na linha do bikini, 65% nas axilas
Medido nas pernas, após 3 tratamentos, 27 de 55 mulheres alcançaram resultados de 92% ou mais
Ao seguir o plano de tratamento
Estudo efetuado nos Países Baixos e na Áustria em 56 mulheres, após 3 tratamentos nas axilas, linha do biquíni e nas pernas e 2 tratamentos no rosto
A vida útil da lâmpada não amplia a duração da garantia mundial de 2 anos da Philips
Ao seguir o plano de tratamento. Cálculo para utilização em meia perna, linha do biquíni, axilas e rosto. A vida útil da lâmpada não amplia a duração da garantia mundial de 2 anos da Philips