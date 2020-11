Solução segura e simples para uma linha do biquíni bem definida

Farta de irritações da pele, cortes e golpes? Mantenha a sua linha do biquíni com um formato perfeito e obtenha resultados sem falhas com o aparador BikiniGenie da Philips. É a forma mais segura e simples para aparar, dar forma e modelar os pêlos da linha do biquini. Ver todas as vantagens