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Descontinuado

altifalante portátil sem fios

BT2200B/00

4.4

| (21) Críticas | 95% recomendam este produto

Um altifalante tão aventureiro como o seu utilizador

Este altifalante sem fios portátil, robusto e à prova de água, pode acompanhá-lo para onde quer que vá, no interior e no exterior, para subir e para descer, faça chuva ou faça sol. A potência do som é complementada pela sua resistência.

Ver todos os benefícios

Um altifalante tão aventureiro como o seu utilizador

  • Bluetooth®

  • Microfone incorporado para chamadas

  • Bateria recarregável

Utilize a sua própria alça para o transportar para todo o lado

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Resistente, à prova de água e flutuante, concebido para o exterior

Resistente, à prova de água e flutuante, concebido para o exterior

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

21

Críticas

95%

recomendam este produto

3
1

12/01/2016

España

España

Diseño a muy buen precio

Muy buen producto, el diseño es muy cuidado e impactante. El sonido es bastante bueno para lo compacto que es, echo de menos un poco más de bajos, pero aún así es bastante bueno. El que sea resistente al agua es bueno, aunque como todos estos dispositivos acuáticos, lo mejor es mantenerlos alejados, ya que si se moja y deja de funcionar la culpa es tuya y no te lo cubre la garantía.

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Esta avaliação foi feita para BT2200B altavoz portátil inalámbrico

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14/06/2015

España

España

Satisfecho con este pequeño

La verdad, es que el sonido es muy bueno, un altavoz compacto, de fácil uso, y por lo que he podido comprobar hasta el momento, la autonomía es genial. Que se pueda mojar, ya es la bomba, aunque evitaré de que pase. Pero es un plus, por si uno se lo deja al aire libre accidentamente.

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23/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazing sound

This speaker sounds amazing, not just for it's size, just plain amazing. I have a stereo that doesn't sound this good. I haven't really used the connecting to phone function but it is incredibly easy to connect to it with my Mac, iPhone and TaoTronics bluetooth sound sender. Distance is about average for a bluetooth device but that has a lot to do with the environment anyway. I have other bluetooth speakers and they also sound good, but this one is exceptional. Sometimes I forget I am not listening to one of those big wooden stereos. Battery life is also very good

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