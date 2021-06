Função anti-delimitação para música alto sem distorções

A função anti-delimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita sinais de entrada de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos de danos por distorção. Este altifalante aplica a anti-delimitação através de um CI de um limitador de áudio dedicado. Isto controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar intensidade do som. A capacidade do altifalante para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função anti-delimitação reduz os picos causados pela carga baixa.