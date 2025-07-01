Termos de pesquisa
BT3617/15
Aparar rápido e preciso
Velocidade e conforto em todas as ocasiões. As nossas pontas arredondadas proporcionam um aparar suave, enquanto as lâminas de afiação automática aceleram o aparar evitando passagens repetidas. Além disso, com 20 regulações de comprimento, obterá a precisão exata que pretende.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
As lâminas de afiação automática com pontas arredondadas foram concebidas para serem suaves para a pele, proporcionando uma experiência de aparar mais confortável, e mantêm-se afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.
O botão de precisão do aparador tem 20 regulações de comprimento em intervalos de 0,5 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.
Os pentes Lift & Trim avançados levantam os pelos em direção à lâmina, capturando-os a cada passagem para um aparar eficiente e uniforme.
Uma vez que o aparador é 100% lavável, basta enxaguar em água corrente, simplificando a sua experiência de barbear e aparar.
A nossa pega ergonómica com uma pega fina de 360 graus torna o dispositivo fácil de segurar e manusear, proporcionando-lhe o conforto e o controlo de que precisa para aperfeiçoar o seu look.
A nossa bateria de lítio duradoura tem até 60 minutos de autonomia, para uma experiência de aparar potente e contínua.
A luz indicadora permite-lhe saber sempre o estado da bateria e se esta está totalmente carregada, garantindo que está sempre a postos para a sua próxima sessão de barbear.
