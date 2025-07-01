Concebido para um aparar confortável e eficaz

As lâminas de afiação automática com pontas arredondadas foram concebidas para serem suaves para a pele, proporcionando uma experiência de aparar mais confortável, e mantêm-se afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.