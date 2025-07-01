Termos de pesquisa

      Beard Trimmer 3000 Series Aparador de barba com lâminas de ponta arredondada

      BT3617/15

      Classificação geral / 5
      Velocidade e conforto em todas as ocasiões. As nossas pontas arredondadas proporcionam um aparar suave, enquanto as lâminas de afiação automática aceleram o aparar evitando passagens repetidas. Além disso, com 20 regulações de comprimento, obterá a precisão exata que pretende.

      Aparar rápido e preciso

      Para resultados perfeitos e delicados

      • Lâminas com pontas arredondadas
      • 20 Regulações de comprimento
      • Intervalos precisão de 0,5 mm
      • 100% à prova de água
      • Até 60 minutos de autonomia
      Concebido para um aparar confortável e eficaz

      As lâminas de afiação automática com pontas arredondadas foram concebidas para serem suaves para a pele, proporcionando uma experiência de aparar mais confortável, e mantêm-se afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.

      Molde a sua barba com a precisão de que precisa

      O botão de precisão do aparador tem 20 regulações de comprimento em intervalos de 0,5 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.

      Um aparar eficiente e uniforme para o seu look ideal

      Os pentes Lift & Trim avançados levantam os pelos em direção à lâmina, capturando-os a cada passagem para um aparar eficiente e uniforme.

      Simplifique a sua rotina com uma limpeza fácil

      Uma vez que o aparador é 100% lavável, basta enxaguar em água corrente, simplificando a sua experiência de barbear e aparar.

      Para maior controlo e conforto enquanto apara

      A nossa pega ergonómica com uma pega fina de 360 graus torna o dispositivo fácil de segurar e manusear, proporcionando-lhe o conforto e o controlo de que precisa para aperfeiçoar o seu look.

      Desempenho potente e consistente do início ao fim

      A nossa bateria de lítio duradoura tem até 60 minutos de autonomia, para uma experiência de aparar potente e contínua.

      Saiba sempre a bateria que lhe resta para aparar

      A luz indicadora permite-lhe saber sempre o estado da bateria e se esta está totalmente carregada, garantindo que está sempre a postos para a sua próxima sessão de barbear.

      Especificações técnicas

      • Acessórios

        Conveniência
        • USB-A (sem adaptador incluído)
        • Escova de limpeza

      • Alimentação elétrica

        Autonomia
        60 min.
        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Carregamento
        • 4 horas
        • Carregamento por USB-A (5 V⎓/≥1 A)
        Estado da bateria
        Indicador de carga
        Utilização
        Com fios e sem fios

      • Design

        Pega
        Pega ergonómica
        Acabamento
        Cinzento Slate escuro

      • Assistência

        Garantia
        Até 5 anos*

      • Fácil de utilizar

        Sem necessidade de manutenção
        Não é necessário óleo para lâminas
        Resistência à água
        Húmido e seco

      • Resumo

        Zona do corpo
        Barba
        Ferramentas e acessórios
         2
        Regulações do comprimento
        0,5–20 mm
        Passos de precisão
        20
        Solução
        Aparar

      • Acessórios de estilo

        Lâmina aparadora
        Lâminas de afiação automática

      • Pentes

        Barba
        Curto 0,5–10 mm

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

