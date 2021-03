Prepare-se para dançar

Leve as suas músicas consigo com o altifalante Bluetooth que cabe no seu bolso. Este pequeno altifalante oferece-lhe seis horas de reprodução e um som nítido, mesmo no volume máximo. O alcance da ligação sem fios é de 10 m, o que lhe permite dançar por toda a divisão. Ver todas as vantagens