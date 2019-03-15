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Descontinuado

altifalante portátil sem fios

BT51W/00

Prepare-se para dançar

Leve as suas músicas consigo com o altifalante Bluetooth que cabe no seu bolso. Este pequeno altifalante oferece-lhe seis horas de reprodução e um som nítido, mesmo no volume máximo. O alcance da ligação sem fios é de 10 m, o que lhe permite dançar por toda a divisão.

Ver todos os benefícios

Prepare-se para dançar

  • Bluetooth®

  • Branco

Altifalante de gama total de 1,5". Som nítido e cristalino

Com um peso de apenas 90 g, quase não irá notar que transporta este pequeno altifalante. O diafragma de gama total de 1,5" garante um som nítido e cristalino mesmo quando aumenta o volume.

5 horas de reprodução

Com uma carga completa, a bateria proporciona-lhe 5 horas de reprodução. O carregamento demora menos de 3 horas e é fácil de efetuar através do cabo micro USB, já incluído.

Bluetooth pronto para emparelhar ao ligar

O emparelhamento com o seu dispositivo Bluetooth é simples. Basta ligar o altifalante e está pronto para emparelhar. O alcance sem fios é de até 10 metros.

Especificações técnicas

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