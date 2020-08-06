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Descontinuado

Sistema Micro

BTB2515/12

3.6

| (10) Críticas

Pronto para os sons que adora

Ouça mais das suas listas de música e podcasts. Redescubra a sua coleção de CD. Ligue praticamente qualquer fonte através de USB ou entrada de áudio. Este microssistema clássico dá-lhe toda a música de que precisa, ao mesmo tempo que possui um aspeto elegante.

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Pronto para os sons que adora

  • Bluetooth

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • máx. 15 W

Altifalantes com sistema Bass-Reflex de duas vias. Tons baixos mais ricos

Dimensões da unidade principal: 220 x 104 x 242 mm

Dimensões do altifalante: 150 x 238 x 125 mm

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.6

de 5

10

Críticas

3

06/08/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Pontos positivos

Ontvangst dab+

Pontos negativos

Muziek kwaliteit

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTB2515 Micromuzieksysteem

Data de utilização 2019-07-06

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Data de utilização 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Pontos positivos

prachtig geluid, bas mooi diep,

Pontos negativos

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

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Data de utilização 2019-10-26

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Data de utilização 2019-10-26

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

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Data de utilização 2019-09-01

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Data de utilização 2019-09-01

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