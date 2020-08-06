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Descontinuado
BTB2515/12
Pronto para os sons que adora
Ouça mais das suas listas de música e podcasts. Redescubra a sua coleção de CD. Ligue praticamente qualquer fonte através de USB ou entrada de áudio. Este microssistema clássico dá-lhe toda a música de que precisa, ao mesmo tempo que possui um aspeto elegante.
Bluetooth
CD, CD de MP3, USB, FM
máx. 15 W
3.6
de 5
10
Críticas
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Comprador verificado
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Pontos positivos
Ontvangst dab+
Pontos negativos
Muziek kwaliteit
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Esta avaliação foi feita para BTB2515 Micromuzieksysteem
Data de utilização 2019-07-06
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Data de utilização 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Pontos positivos
prachtig geluid, bas mooi diep,
Pontos negativos
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
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Data de utilização 2019-10-26
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Data de utilização 2019-10-26
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
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Data de utilização 2019-09-01
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Data de utilização 2019-09-01