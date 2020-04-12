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Descontinuado
BTM1360/12
Dê potência às suas músicas
Ouça música digital do seu smartphone via Bluetooth, ou reproduza CD de MP3 e CD-R/RW neste micro sistema da Philips. Altifalantes Bass Reflex e uma potência de saída máxima de 30 W fornecem graves vibrantes e um som envolvente.
Bluetooth®
Porta USB para carregamento
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
3.1
de 5
15
Críticas
Erik11
12/04/2020
España
Muy buen diseño y muy bueno el sonido
Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%
Pontos positivos
El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad
Pontos negativos
En contra no tengo nada ya que es muy buen producto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM1360 Microcadena
Data de utilização 2018-04-12
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM1360 Microcadena
Data de utilização 2018-04-12
josué
25/11/2017
España
Totalmente satisfecho
Teniendo claro para qué debe usarse, yo estoy muy contento con la compra. Se escucha genial, es fácil de manejar y configurar y la conexión bluetooth es una maravilla.
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Conflict24
16/09/2017
United Kingdom
Good value
Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while
Esta avaliação foi feita para BTM1360 Micro music system
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