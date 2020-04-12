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Descontinuado

Sistema micro de música

BTM1360/12

3.1

| (15) Críticas

Dê potência às suas músicas

Ouça música digital do seu smartphone via Bluetooth, ou reproduza CD de MP3 e CD-R/RW neste micro sistema da Philips. Altifalantes Bass Reflex e uma potência de saída máxima de 30 W fornecem graves vibrantes e um som envolvente.

Ver todos os benefícios

Dê potência às suas músicas

  • Bluetooth®

  • Porta USB para carregamento

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.1

de 5

15

Críticas

12/04/2020

España

España

Muy buen diseño y muy bueno el sonido

Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%

Pontos positivos

El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad

Pontos negativos

En contra no tengo nada ya que es muy buen producto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTM1360 Microcadena

Data de utilização 2018-04-12

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTM1360 Microcadena

Data de utilização 2018-04-12

25/11/2017

España

España

Totalmente satisfecho

Teniendo claro para qué debe usarse, yo estoy muy contento con la compra. Se escucha genial, es fácil de manejar y configurar y la conexión bluetooth es una maravilla.

Sim, recomendo este produto

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16/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good value

Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while

Esta avaliação foi feita para BTM1360 Micro music system

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