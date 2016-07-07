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Descontinuado

Sistema micro de música

BTM3160/12

3.3

| (12) Críticas

Som rico e poderoso

Permita que a sua música portátil seja reproduzida em casa. Este micro sistema da Philips é fornecido com USB Directo e entrada de áudio. Juntamente com a transmissão de música sem fios via Bluetooth, este permite-lhe desfrutar da música sem complicações.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som rico e poderoso

  • Bluetooth®

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos - equilibrado, límpido, potente, envolvente e vivo - para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

12

Críticas

2

07/07/2016

France

France

Comprador verificado

Excelente qualité du son

Facile d'utilisation, cette mini-chaîne possède une excellente qualité du son. La liaison Bluetooth avec un smartphone ou un MP3 est un plus

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Esta avaliação foi feita para BTM3160 Microchaîne

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26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr gutaussehendes Produkt

Ein sehr gutaussehendes Produkt, hat einen sehr guten Klang und Stereoeffekt, ist für diese Leistung sehr Preiswert, kann es nur weiter empfehlen und würde es sofort wieder kaufen, kann die nagativ Bewertungen nicht verstehen.

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08/09/2015

Deutschland

Deutschland

Wow Efekt!

Diese Microanlage hat einen super Sound. Sie ist von der Bedienung sehr einfach gehalten.

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