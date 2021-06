Protege as máquinas de café expresso contra obstruções devido aos resíduos

As nossas pastilhas para limpeza do circuito de café eliminam todos os resíduos de óleo dos grãos de café, enquanto mantêm a sua máquina de café a funcionar eficazmente para obter os melhores resultados. Recomendamos a execução deste ciclo, no mínimo, uma vez por mês.