Som MAX para uma potência imediata

A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves e agudos, maximizando o desempenho do volume e criando imediatamente a experiência sonora mais impressionante com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves, os agudos e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e um som potente e profundo que beneficiará qualquer música.