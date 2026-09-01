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Descontinuado
DC190/12
Acorde com a sua música favorita
Acorde com a música do seu iPod graças ao sistema de base para entretenimento Philips DC190. Com alarmes duplos, este elegante sistema com acabamento espelhado permite-lhe ainda começar o dia com música de outros dispositivos portáteis, através de MP3 Link.
Este sistema tem 3 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.
Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.
3.8
de 5
13
Críticas
WakeUpMan
01/09/2026
España
Oda a mi buen compañero despertador
Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.
Pontos positivos
Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable
Pontos negativos
Es un producto obsoleto a la fecha (2026).
Esta avaliação foi feita para DC190 sistema docking
Data de utilização 2026-09-01
Esta avaliação foi feita para DC190 sistema docking
Data de utilização 2026-09-01
Llorenç
15/05/2012
España
práctico y elegante
Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC190 sistema docking
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC190 sistema docking
Smiffy37
20/03/2011
United Kingdom
Perfectly formed
This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.
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