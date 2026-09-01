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Descontinuado

sistema de base para entretenimento

DC190/12

3.8

| (13) Críticas

Acorde com a sua música favorita

Acorde com a música do seu iPod graças ao sistema de base para entretenimento Philips DC190. Com alarmes duplos, este elegante sistema com acabamento espelhado permite-lhe ainda começar o dia com música de outros dispositivos portáteis, através de MP3 Link.

Ver todos os benefícios

a partir do iPod e do rádio

Acorde com a sua música favorita

Potência de saída total de 3 W RMS

Potência de saída total de 3 W RMS

Este sistema tem 3 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de vida

Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de vida

Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

13

Críticas

1

01/09/2026

España

España

Oda a mi buen compañero despertador

Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.

Pontos positivos

Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable

Pontos negativos

Es un producto obsoleto a la fecha (2026).

Esta avaliação foi feita para DC190 sistema docking

Data de utilização 2026-09-01

Esta avaliação foi feita para DC190 sistema docking

Data de utilização 2026-09-01

15/05/2012

España

España

práctico y elegante

Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.

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Esta avaliação foi feita para DC190 sistema docking

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Esta avaliação foi feita para DC190 sistema docking

20/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Perfectly formed

This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.

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Esta avaliação foi feita para DC190 docking entertainment system

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