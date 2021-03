Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de vida

Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.