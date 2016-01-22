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Descontinuado

sistema de base para entretenimento

DC350/12

2.4

| (5) Críticas

Sistema de música para executivos

O sistema de base para entretenimento Philips DC350 reproduz música a partir de iPhone/iPod e rádio. Inclui uma base para iPhone/iPod, permitindo sincronizar música, calendários e listas de tarefas a partir de PC. O receptor Bluetooth® possibilita chamadas de telemóveis de mãos livres ou a transmissão de música.

Ver todos os benefícios

ligar, sincronizar e reproduzir

Sistema de música para executivos

Sincronização automática com calendários de iPhone/iPod e contactos de PC através de USB

Bluetooth para chamadas de mãos livres

Bluetooth para chamadas de mãos livres

Todas as unidades para automóvel da Philips equipadas com Bluetooth dispõem de um módulo Bluetooth incorporado para telefonemas em mãos livres e transmissão de música de telefones e dispositivos áudio com Bluetooth. O processo de emparelhamento é tão simples como configurar um auricular Bluetooth convencional. Pode transferir os seus contactos telefónicos e guardar a sua agenda favorita no sistema. Também pode enviar novamente as chamadas para o seu telefone para conversas privadas. Com o Bluetooth, pode atender chamadas sem incómodos e continuar a conduzir em segurança com as duas mãos no volante.

Telemóvel Bluetooth

Telemóvel Bluetooth

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.4

de 5

5

Críticas

5
3

22/01/2016

France

France

super produit

cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage

Esta avaliação foi feita para DC350 station d'accueil pour baladeur

Esta avaliação foi feita para DC350 station d'accueil pour baladeur

20/05/2012

België

België

Goed en betrouwbaar

Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DC350 entertainmentsysteem met dock

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DC350 entertainmentsysteem met dock

16/10/2011

France

France

PASSABLE

Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen

Esta avaliação foi feita para DC350 station d'accueil pour baladeur

Esta avaliação foi feita para DC350 station d'accueil pour baladeur

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  1. Necessário iPhone para utilizar as funcionalidades de alta-voz