Bluetooth para chamadas de mãos livres

Todas as unidades para automóvel da Philips equipadas com Bluetooth dispõem de um módulo Bluetooth incorporado para telefonemas em mãos livres e transmissão de música de telefones e dispositivos áudio com Bluetooth. O processo de emparelhamento é tão simples como configurar um auricular Bluetooth convencional. Pode transferir os seus contactos telefónicos e guardar a sua agenda favorita no sistema. Também pode enviar novamente as chamadas para o seu telefone para conversas privadas. Com o Bluetooth, pode atender chamadas sem incómodos e continuar a conduzir em segurança com as duas mãos no volante.