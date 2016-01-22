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Descontinuado
DC350/12
Sistema de música para executivos
O sistema de base para entretenimento Philips DC350 reproduz música a partir de iPhone/iPod e rádio. Inclui uma base para iPhone/iPod, permitindo sincronizar música, calendários e listas de tarefas a partir de PC. O receptor Bluetooth® possibilita chamadas de telemóveis de mãos livres ou a transmissão de música.
Todas as unidades para automóvel da Philips equipadas com Bluetooth dispõem de um módulo Bluetooth incorporado para telefonemas em mãos livres e transmissão de música de telefones e dispositivos áudio com Bluetooth. O processo de emparelhamento é tão simples como configurar um auricular Bluetooth convencional. Pode transferir os seus contactos telefónicos e guardar a sua agenda favorita no sistema. Também pode enviar novamente as chamadas para o seu telefone para conversas privadas. Com o Bluetooth, pode atender chamadas sem incómodos e continuar a conduzir em segurança com as duas mãos no volante.
2.4
de 5
5
Críticas
CIRE
22/01/2016
France
super produit
cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage
Esta avaliação foi feita para DC350 station d'accueil pour baladeur
Esta avaliação foi feita para DC350 station d'accueil pour baladeur
Wimvb
20/05/2012
België
Goed en betrouwbaar
Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC350 entertainmentsysteem met dock
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC350 entertainmentsysteem met dock
gregh06
16/10/2011
France
PASSABLE
Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen
Esta avaliação foi feita para DC350 station d'accueil pour baladeur
Esta avaliação foi feita para DC350 station d'accueil pour baladeur
Necessário iPhone para utilizar as funcionalidades de alta-voz