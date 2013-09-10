Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Obcecado pelo som
Liberte a música do iPod/iPhone/iPad e desfrute desta com um som excepcional no sistema de base para entretenimento DCB352 da Philips. Com design elegante e acabamento metálico moderno, o sistema possui DAB+ e uma potência total de 30 W RMS para som verdadeiramente dinâmico.
Base para iPod/iPhone/iPad
DAB+
Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao sistema Philips, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone/iPad enquanto este reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do leitor portátil. O sistema carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto este se encontrar na base.
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.8
de 5
12
Críticas
83%
recomendam este produto
Joel
10/09/2013
United Kingdom
Excellent compacked Uint
Easy to set-up, DAB is good from aerial provided. C D player works just fine, USB is an added extra. Can't ask for anything else at the price.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCB352 docking entertainment system
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCB352 docking entertainment system
trevor456
09/08/2013
United Kingdom
Great looks and terrific sound
This is a good looking and compact unit with great sound. I had no problems setting it up but saving radio channels was a bit fiddly. Some people are critical of the display but my set is away from the window and it is clear and easy to read. Much better than my old dab radio which has a poor display. Sound quality for cd and dab is excellent. Even fm is not too bad. My local radio station is not yet digital so I listen on fm - very clear sound with just a hint of background hiss. Some other stations are worse. I tried the usb connection by preparing a play list of old rock and pop tracks on the computer and copying them to a usb stick. This plays remarkably well on the Philips considering the variable source quality.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCB352 docking entertainment system
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCB352 docking entertainment system
Forrestger
26/07/2012
United Kingdom
Stylish and powerful
Bought this docking system for my home to use with the iPod. What can I say have been hugely impressed. Not only does it look really stylish but it very simple to use as well. I don't play my music so loud that the neighbours are rocking to it but with this system you could. If I play it loud enough to hear in another room the sound is still crystal clear. Excellent
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCB352 docking entertainment system
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCB352 docking entertainment system
Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.